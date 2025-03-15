В Йошкар-Олу - за историей, в Самару - за наследием: афиши театров оперы и балета ПФО

Фестиваль Нуриева и премьера «Раймонды» в Уфе, балетное «Наследие» в Самаре, история на театральной сцене в Йошкар-Оле, а также гастроли Бурятской Оперы и уникальная премьера в Чебоксарах: «Татар-информ» представляет выборку самого интересного из афиш театров оперы и балета в соседних с Татарстаном регионах.





На XXXVIII Международном фестивале классического балета имени Рудольфа Нуриева откроет программу «Лебединое озеро»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Нижнем представят «Лебединое» на полную партитуру Чайковского

На этой неделе Татарский академический государственный театра оперы и балеты имени Мусы Джалиля открыл продажи на спектакли XXXVIII Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева. Откроет программу ежегодного форума 11 и 12 мая «Лебединое озеро» в авторской версии народного артиста СССР Владимира Васильева (премьерные спектакли балета, впрочем, пройдут 17 и 18 апреля, что приурочено к 85-летию легенды русского балета). Затем покажут его давно признанный и безусловный шедевр – «Анюту».

Но целом афиша по традиции скомпонована из вечной классики («Баядерка», «Жизель», «Корсар», «Дон Кихот»), дополненной казанским эксклюзивом – в этом году почему-то не национальным балетом, а «Спартаком». А также прошлогодней фестивальной премьерой – «Греком Зорбой» от Лорки Мясина. Главные партии в этих спектаклях по традиции исполнят приглашенные звезды Большого, Мариинского и других крупных театров.

Неожиданные пункты программы – класс-концерт студентов Московской академии хореографии (24 мая), которую в статусе и.о. ректора не так давно возглавила прима-балерина Большого театра, народная артистка России Светлана Захарова. А также балет «Война и мир» – последнее творение худрука «Кремлевского балета» Андрея Петрова, скончавшегося в 2023-м, – которым артисты «Донбасс Оперы» закроют Нуриев-фест (таким образом, финальных гала-концертов в этом году не будет).

Но это все случится в мае. А ведь еще не закончился март, после которого неминуемо наступит апрель. Весна – хорошее время для того, чтобы слезть с печи (благо зима была теплой) и активно заняться культурным туризмом. Благо только в граничащих с Татарстаном регионах, точнее их столицах – в Самаре, Уфе, Ижевске, Чебоксарах и Йошкар-Оле – работают сильные театры оперы и балета. Но есть они и в других регионах Приволжского федерального округа.

Изучив афиши, автор «Татар-информа» и телеграм-канала «БАЛЕТристика» подготовил очередной обзор самых интересных спектаклей двух «высоких жанров», которые можно будет увидеть этой весной, и даже летом (некоторые театры открыли свои афиши вплоть до июля). Так что собственное «окультуривание» вы сможете спокойно и качественно спланировать.

Начнем, как обычно, с Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени Пушкина. Там продолжается 90-й сезон, и его апогеем, очевидно, станет премьера новой версии «Лебединого озера», которая растянется на четыре вечера подряд, с 10 по 13 апреля. Столица ПФО, получается, в этом плане опередит Казань.

И там тоже готовят необычную редакцию «балета всех времен и народов». Ставит «Лебединое» в Нижнем Александр Сергеев – солист Мариинского театра с 2010-го (в труппе выпускник АРБ им. Вагановой служит с 2004-го), в последние годы активно реализующий себя и как хореограф. Например, в 2022-м в своем родном театре он выпустил балет «12» на музыку Бориса Тищенко, а в прошлом году – «Коппелию» Лео Делиба.

В Нижнем его тоже уже знают: в 2022-м он входил в четверку балетмейстеров, поставивших спектакль «Терезин-квартет» на музыку чешских композиторов – узников концлагерей (название отсылает к лагерю Терезиенштадт, где за годы Второй мировой нацисты убили не менее 33 тыс. человек; Терезин был освобожден советскими войсками 8 мая 1945-го). Сергеев тогда для своей части взял пять пьес для струнного квартета, написанных в 1923-м Эрвином Шульховом (погиб в 1942-м в концентрационном лагере Вюльцбург).

Интересно, что его коллеги по той постановке свои собственные балеты в Нижегородской Опере уже выпустили. Так, в конце 2023-го в театре состоялась премьера «Золотого ключика» Мечислава Вайнберга, за хореографию в котором отвечал известный в Казани Алессандро Каггеджи, некогда солист Театра имени Джалиля, два года назад перешедший в труппу «Урал Балета». А нынешний его начальник, худрук Екатеринбургского театра Максим Петров, летом прошлого года выпустил в Нижнем «Пиковую даму», причем на оригинальную музыку Юрия Красавина.

Теперь, видимо, пришла очередь Сергеева. Известно, что главным отличием его «Лебединого» стало использование авторской партитуры самого Чайковского от 1877 года, «так, как он ее написал, без сокращений, перестановок и изменений». То есть не той редакции, что сделал в 1895-м капельмейстер Рикардо Дриго и которая, пусть и с изменениями, но стала фактически канонической. Как рассказывал журналистам год назад худрук Нижегородской Оперы Алексей Трифонов, право первого исполнения этой музыки «по свежему критическому изданию, которое еще даже не вышло – нам передали еще не опубликованные ноты», театр получил эксклюзивно от Музея Чайковского в Клину.

Сам Сергеев в свежем интервью журналу «Музыкальная жизнь» рассказал, что вместе с дирижером-постановщиком Федором Ледневым они все равно, по сути, сделали то же самое, что больше века назад сделал и Дриго, то есть «утрясли порядок номеров». Потому что балет «должен выстраиваться в определенную структуру, которой как бы нет в этой рукописи, больше похожей на сюиту из музыкальных номеров». Из финальной партитуры, которую услышат зрители на премьере в Нижнем, исключили и многочисленные повторы, коих оказалось в изобилии в авторском варианте (и все равно балет растянется более чем на три часа).

С точки зрения хореографии это будет «лишь процентов на сорок» реконструкция, а «в значительной степени стилизация», так как «режиссура и либретто изменяются, появляется новый текст». Главные фишки – смещение фокуса на принца Зигфрида, «чтобы он не был второстепенным персонажем, который обслуживает главную балерину, а стал главным действующим лицом». А также разделение партии Одетты и Одиллии, которую обычно исполняет одна прима, между двумя балеринами. Добавим, что художником-постановщиком балета выступает Леонид Алексеев, который в декорационное оформление решил включить фрагменты картин Каспара Давида Фридриха.

«Журавлиной песнью» – конечно, в более современной редакции – БГАТОиБ по традиции и откроет фестиваль имени своего знаменитого земляка Фото: bashopera.ru

В Уфе пройдет фестиваль имени Нуреева, а потом премьера «Раймонды»

Башкирский государственный академический театр оперы и балета (БГАТОиБ) свою афишу расписал аж до июля. И в ней очень много интересного. С 17 по 27 марта в театре по традиции пройдет уже XXV Фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева (в Уфе его фамилию, в отличие от Казани, пишут через «е»).

Самый знаменитый татарин за всю историю человечества свою звездную карьеру, если кто не знает, начинал именно в Башкирском театре. Да и первым балетом, который Нуриев увидел еще ребенком, стала «Журавлиная песнь» Льва Степанова и Загира Исмагилова – национальный хит, премьера которого состоялась в БГАТОиБ в 1944-м.

Кстати, в 1955-м Нуриев и сам выступил в этом спектакле – на Декаде башкирского искусства, которая проходила в Москве. И хотя вышел он тогда в эпизодической роли Джигита, своим исполнением так покорил всех, что, несмотря на солидный уже возраст, был принят в Ленинградское хореографическое училище. Ну а дальше - стремительный прыжок, минуя кордебалет, в премьеры Кировского театра. А потом, в парижском аэропорту, «в свободу». И в вечность...

«Журавлиной песнью» – конечно, в более современной редакции – БГАТОиБ по традиции и откроет фестиваль имени своего знаменитого земляка. А в главной партии Зайтунгуль в этот вечер на сцену выйдет прима Мариинки Рената Шакирова, которая начинала постигать азы профессии в БХК имени Нуреева в Уфе (кстати, у себя в театре она часто исполняет и партию Сюимбике в татарском «Шурале).

В программе форума – «Дон Кихот», в котором блистал когда-то и сам Нуриев Фото: bashopera.ru

В программе форума – вся бессмертная классика, в которой блистал когда-то, но уже за границей, и сам Нуриев: «Жизель», «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Сильфида». Лишь в «Легенде о любви» из-за своего неожиданного побега он так никогда и не выступил. Все эти спектакли, кроме «Жизели» и «Сильфиды», в Уфе идут в редакциях великого балетмейстера Юрия Григоровича. С подачи которого в 1993-м, год смерти Нуреева, в Башкирском театре и провели первый фестиваль его имени.

Украсят программу также гала-концерты – конкурса «Юные таланты», который проводит БХК имени Нуреева (18 марта), а в день закрытия фестиваля – звезд балета (27 марта). Судя по афише, ожидается участие не только звезд из Большого и Мариинки, но и из Театра имени Джалиля – Александры Елагиной и Ильнура Гайфуллина (последний, кстати, после окончания в 2007-м БХК им. Нуреева, до переезда в Казань в 2013-м служил в труппе БГАТОиБ). К слову, все фестивальные спектакли Башкирский театр по традиции будет транслировать в прямом эфире на своей странице в VК.

28 марта здесь повторят премьеру прошлого года – национальный балет «Семь девушек», поставленный бывшим солистом театра, а ныне балетмейстером Ринатом Абушахмановым на музыку Галины Зигановой (его покажут еще 6 и 7 июня). А апрель откроется повтором еще двух премьер – прошлогодней, оперы «В ночь лунного затмения» Салавата Низаметдинова (1 апреля), и конца 2023-го, балета «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь» (3 апреля).

Их появление в афише именно в эти сроки не случайно – в середине апреля БГАТОиБ покажет эти спектакли на сцене Большого театра в рамках гастролей в столице.

Балет «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь» был номинирован сразу по четырем категориям Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» Фото: bashopera.ru

Опера в этом году была номинирована сразу по восьми категориям Национальной театральной премии «Золотая Маска» (по итогам сезона 2023/2024), а балет – по четырем, в том числе и в категории «Лучшая работа балетмейстера». Собственно, хореограф-постановщик Олег Габышев – ведущий солист Театра Бориса Эйфмана – сам и выступит в Уфе в главной партии, что само по себе событие.

В Казани Габышева хорошо знают по спектаклям, созданным для премьера Театра имени Джалиля Олега Ивенко, – «Личностям Миллигана» и «Тесле».

А 29 и 30 мая в БГАТОиБ пройдет премьера балета «Раймонда» Александра Глазунова, тоже в редакции Юрия Григоровича. С труппой сейчас работают балетмейстеры из его театра (самому маэстро – 98 лет) – Ольга Васюченко и Вадим Ступка. Важно отметить, что и сценография будет создана на основе оригинальных декораций художника Симона Вирсаладзе, с которым Григорович в свое время поставил все свои главные шедевры.

29 и 30 мая в БГАТОиБ пройдет премьера балета «Раймонда» Александра Глазунова. Сценография будет создана на основе оригинальных декораций художника Симона Вирсаладзе Фото: скриншот видео

Это будет уже восьмая постановка балетмейстера в Уфе – уникальная особенность Башкирского театра, сильно выделяющая его в ряду коллег. «Мы гордимся, что у нас идут спектакли великого балетмейстера Юрия Григоровича, которые дают возможность артистам создавать яркие образы, работая над актерским мастерством. Это и классика, которая держит в форме труппу. «Раймонда» в хореографии Юрия Николаевича станет большим подарком для нашей труппы и для всех зрителей театра», – отмечала ранее худрук балета БГАТОиБ Леонора Куватова. Кстати, повторят премьеру 17 и 18 июня.

В Самаре пройдет фестиваль «Наследие»

Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича, балетной труппой которого руководит заслуженный артист России Юрий Бурлака – главный реставратор хореографического наследия в России, а может, и в мире – в апреле проведет фестиваль... «Наследие». Новый форум продолжит традиции легендарного фестиваля имени Аллы Шелест и оперных фестивалей Светланы Хумарьян. И будет проходить ежегодно: один год – в балетной ипостаси, следующий – в оперной.

Начнут с первой. В основу «положена идея обращения к истокам русского балетного театра, сохранения для всего мира классического балетного наследия, которое составляло и составляет основную часть репертуара большого академического театра».

В программе – «Дон Кихот Ламанчский» (2 апреля), мегаломанская реконструкция, сделанная Бурлакой в 2022-м, и его же «Лебединое озеро» (9 апреля). А также «Баядерка» (4 апреля), которая в Самаре идет в постановке народной артистки СССР и примы Кировского театра Габриэлы Комлевой, и «Бахчисарайский фонтан» (11 апреля) в хореографии заслуженной артистки России и примы Мариинки Дарьи Павленко. В главных партиях, как и на фестивалях в Уфе и Казани, выйдут артисты из столичных театров.

Но уникальными в афише фестиваля можно назвать два пункта. Во-первых, 30 марта откроют форум «Балеты Императорского двора». В Самаре покажут две премьерные постановки. «Роман Бутона розы», фантастический балет на музыку Риккардо Дриго, который легендарный Мариус Петипа – создатель всего классического репертуара в России – ставил уже на закате карьеры (и жизни) в 1904 году для Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге. Все тогда было отрепетировано, но исполнение не состоялась. Лишь в 1919-м Александр Чекрыгин выпустил этот балет в Мариинке, в бенефис Дриго. Но и та версия в репертуаре не осталась.

В Самаре забытый шедевр восстанавливает Наталья Воскресенская – педагог, историк балета и президент международного благотворительного фонда восстановления, сохранения и развития классического балетного искусства имени Петипа.

Второй премьерой станут «Времена года» Александра Глазунова. Этот аллегорический балет в четырех картинах был создан Петипа в 1900-м, но прожил недолго, несмотря на прекрасную музыку. В Самаре над спектаклем работают победители проекта «Русский балет навсегда», который реализует Благотворительный фонд Илзе Лиепы – Елизавета Мазуркевич («Зима»), Лилия Симонова («Весна») и Даниил Благов («Осень»). А их наставником-куратором выступает заслуженная артистка России Марианна Рыжкина, доцент кафедры хореографии РАТИ ГИТИС, которой досталась картина «Лето».

Второй премьерой станут «Времена года» Александра Глазунова Фото: opera-samara.ru

«Все хореографы разные, каждый ставит в своем стиле. Свести все это воедино, чтобы постановка смотрелась целостным произведением, – наша большая и сложная задача. Мне нравится, когда есть драматургия в спектакле. Пусть даже это небольшой фрагмент, где у каждого танцовщика своя задача не только художественная и музыкальная, но еще и драматургическая. До артистов необходимо донести это, они должны прочувствовать, через себя пропустить и в итоге еще что-то свое привнести», – рассказывала Рыжкина об особенностях своей работы.

Второе украшение программы – вечер одноактных балетов Владимира Бурмейстера (1904-1971), главного балетмейстера Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (с момента объединения двух трупп отцов-основателей в 1941-м). В Самаре покажут его «Вариации», которые Бурмейстер в 1962 году поставил на музыку Жоржа Бизе для Парижской оперы. А также «Болеро» Мориса Равеля, впервые сделанный в таллинском театре «Эстония» в 1960-м, и «Штраусиану». Премьера последнего балета на музыку, понятно, Иоганна Штрауса состоялась в МАМТе в октябре 1941-го, причем проходила в дневное время – в перерывах между авианалетами фашистов на Москву.

К 80-летию Великой Победы приурочена и премьера спектакля «Зори здесь тихие…» Кирилла Молчанова, которую композитор написал на основе своей же музыки к легендарному фильму Станислава Ростоцкого. Снятого, в свою очередь, по знаменитой повести писателя-фронтовика Бориса Васильева. В Самаре спектакль называют «музыкальной драмой», хотя Молчанов создал оперу – впервые ее поставили в Большом театре в 1973-м, впоследствии она вошла в репертуар Мариинки. В Самаре еще не исполнялась (в прошлом году оперу выпускали в Чебоксарах).

Самый восточный (в географическом смысле) оперный театр в России привезет в Поволжье свой главный шедевр – национальный балет «Красавица Ангара» Фото: uuopera.ru

В Чебоксары – на премьеру уникального балета на музыку Калинникова

В конце марта в Марийском и Чувашском театрах пройдут гастроли Бурятского государственного ордена Ленина академического театра опера и балета имени народного артиста СССР Гомбожапа Цыдынжапова – благо между Йошкар-Олой и Чебоксарами всего 90 км. Самый восточный (до открытия в 2016-м Приморской сцены Мариинки во Владивостоке) оперный театр России привезет в Поволжье свой главный шедевр – национальный балет «Красавица Ангара», поставленный на музыку Льва Книппера и Бау Ямпилова еще в 1959-м, причем Игорем Моисеевым и Михаилом Заславским.

Обновленную редакцию, в которой были бережно сохранены оригинальная хореография и стилистика, в 2016 году осуществил экс-солист Большого театра Морихиро Ивата, в те годы руководивший балетом в Улан-Удэ (пишут, что заодно были раскрыты многочисленные купюры, которые в советское время считались несущественными). В основе сюжета – легенда о юной Ангаре, дочери могучего Байкала, и ее любви к смелому Енисею, против которой восстает коварный Черный Вихрь… (если кто не в курсе, то Ангара – это единственная река, которая вытекает из Байкала и впоследствии впадает в Енисей).

«Спектакль поражает своей самобытностью и богатым национальным колоритом. Музыкальное сопровождение, основанное на мелодиях бурятских песен и ритмах народных танцев, усиливает атмосферу эпического повествования», – сказано в анонсе гастрольного тура.

«Спектакль поражает своей самобытностью и богатым национальным колоритом. Музыкальное сопровождение, основанное на мелодиях бурятских песен и ритмах народных танцев, усиливает атмосферу эпического повествования» Фото: uuopera.ru

Также артисты из Улан-Удэ везут в Поволжье «Тысячу и одна ночь» Фикрета Амирова (возобновленную в 2021-м редакцию) и вечер современной хореографии «Бурятские сказки и легенды». Последний привлекает тем, что включенные в него номера сочетают темы национального фольклора с «чужой» вроде бы музыкой, в основном современной. Лишь миниатюра «Наян Наваа», которая «расскажет философскую историю о единении человека с природой», была поставлена хореографом Александром Рюнтю на музыку… Клода Дебюсси. А вот номер «Счастье и горе» (хореограф Дмитрий Пимонов) сделан на основе произведения скончавшегося в прошлом году композитора-минималиста Павла Карманова.

В Чебоксарах гастроли Бурятской Оперы вписали в программу XXIX Международного балетного фестиваля. Однако откроет этот ежегодный форум совершенно уникальная премьера – балет «Симфония №1» на аналогичную музыку Василия Калинникова (1866-1901). Композитор, тогда уже смертельно больной туберкулезом, закончил свое самое известное произведение в марте 1895-го, то есть 130 лет назад.

В статье на сайте Belcanto.ru указано, что в этой симфонии наиболее ярко воплотились особенности дарования Калинникова – «душевная открытость, непосредственность, насыщенность лирических чувств». И что «в симфонии отсутствует объявленная программа, но общий характер музыки, напоминающий Первую симфонию «Зимние грезы» Чайковского, живое ощущение русской природы, русского быта определяют ее содержание с достаточной конкретностью».

Репетиция мировой премьеры балета «Симфония №1» на музыку В. Калинникова Фото: volgaopera.ru

Балет на эту музыку в Чебоксарах ставит молодой хореограф Ксения Скареднова, уже выпускавшая здесь одну из частей в прошлогодней премьере «Пушкинианы» (цикла на «Маленькие трагедии» Пушкина). «Это будет яркий красочный спектакль, структурно следующий четырем частям симфонии, в которых мы раскроем целую палитру русских образов и характеров. В спектакле нет конкретного сюжета, это, скорее, картины, впечатления о русских героях, былинах, фольклоре. Очень много хореографического текста – это и не современный танец, но и не чистая классика. Создавая композиции, я вдохновлялась картинами русских художников. Хотя балет одноактный, в нем будет множество событий, моментов, историй», – рассказывала балетмейстер.

Балет создается в сотрудничестве с Чувашской государственной академической симфонической капеллой, поэтому дирижером-постановщиком выступает ее худрук, народный артист России Морис Яклашкин. За сценографию отвечает главный художник Приморской сцены Мариинского театра Петр Окунев. Поскольку спектакль одноактный, во втором отделении зрители увидят еще один эксклюзив – «Симфонические танцы», созданные в 2021-м худруком балета «Волга Оперы» Данилом Салимбаевым на, понятное дело, музыку Рахманинова.

В рамках фестиваля в Чебоксарах свои балеты также представят питерская танцевальная компания «Каннон Данс» и Детский музтеатр имени Натальи Сац. В том числе эта московская труппа привезет «Стойкого оловянного солдатика» известного в Татарстане композитора Леонида Любовского (1937-2021). Для Театра имени Джалиля он написал, например, балет «Сказание о Йусуфе», за что получил (вместе с автором либретто Ренатом Харисом и премьером театра Нурланом Канетовым) Государственную преми России в области литературы и искусства за 2005 год. Поставил «Стойкого оловянного солдатика» балетмейстер Георгий Ковтун, которого в Казани тоже знают – у нас идут не только его «Спартак», но и «Золотая Орда», и «Пер Гюнт» (он же ставил и «Сказание о Йусуфе»).

В Йошкар-Олу – за историей на театральной сцене

В Марийском государственном академическом театре оперы и балеты имени Эрика Сапаева 9 апреля начнется уже XXIII фестиваль балета в честь великой русской балерины Галины Улановой. Причем в спектакле-открытии – «Бахчисарайском фонтане» – в партии Хана Гирея выйдет заслуженный артист России Константин Иванов – худрук театра и одновременно зампред правительства и министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл. А в прошлом – премьер Большого театра. Так больше в России не повезло ни одному региону.

В «Бахчисарайском фонтане» в партии Хана Гирея выйдет Константин Иванов – худрук театра и министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Фото: пресс-служба Марийского театра оперы и балета имени Эрика Сапаева

Программа традиционная, что сближает марийский форум и с «нуриевскими» фестивалями в Уфе и Казани, и с самарским «Наследием». Тем более что в «Жизели» (11 апреля), «Дон Кихоте» (13 апреля), «Ромео и Джульетте» (15 апреля) и «Лебедином озере» (17 апреля) главные партии также исполнят приглашенные звезды из столичных театров. Дополняет афишу – неожиданно – концерт ансамбля песни и пляски «Донбасс» (14 апреля).

Затем в Йошкар-Оле уже по традиции пройдет Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов. В рамках которого на этот раз запланировано уникальное гастрольные выступление – Мариинский театр привезет вечер балетов Михаила Фокина (20 апреля) – «Шахеразаду», «Шопениану», «Видение розы» и «Лебедя» (того самого, умирающего). Эти хореографические жемчужины дягилевской антрепризы, в которых в свое время блистали Вацлав Нижинский, Анна Павлова и Тамара Карсавина, в России, кроме Санкт-Петербурга, мало где в России можно увидеть (хотя некоторые из фокинских шедевров идут, например, в Перми, Саратове).

А 30 апреля в Марийском театре откроется новый фестиваль – «История Отечества на оперной и балетной сцене». Причем к старту приурочена премьера балета «Молодая гвардия» (на известный сюжет романа Александра Фадеева). Ставит его молодой хореограф Настасья Воронцова, знакомая марийскому зрителю по «Белой сирени» от 2023-го на музыку Рахманинова. В новом спектакле, как рассказали «Татар-информу» в театре, будет использована сборная музыка – Арама Хачатуряна, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и др.

В обширной программе фестиваля прозвучат оперы, в том числе «Джалиль» (2 мая), которую в Йошкар-Олу привезет Театр имени Джалиля (это тоже событие), а также «Князь Игорь» (от Большого театра Беларуси; заедет он с ней и в Чебоксары), «Рубеж» (от БГАТОиБ), «Петр Первый» (от Челябинского театра оперы и балета) и «Екатерина Великая» (прошлогодняя премьера Марийской Оперы). Балетная часть сформирована из репертуарных спектаклей самого театра – «Письма с фронта», «Война и мир», «Русский Гамлет» и «Хрустальный дворец». Фестиваль растянется почти на полтора месяца.

31 мая в архитектурном ансамбле замка Шереметева в поселке Юрино, также по заведенной уже давно традиции, марийские артисты покажут балет под открытым небом – на этот раз «Раймонду». 21 июня – выступят с концертом на площади у Благовещенской башни (в том числе покажут там «Письма с фронта»), а 28 июня – с оперой «Евгений Онегин» у Национального театра имени Шкетана.