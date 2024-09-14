Оперы Моцарта в Нижнем, «Красная Жизель» в Йошкар-Оле: куда съездить этой осенью?

Сегодня открывается очередной сезон в Татарском театре имени Мусы Джалиля – оперой Глинки «Жизнь за царя»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Нижнем Новгороде – две «Пиковых дамы» и оперы Моцарта

Сегодня открывается очередной сезон в Татарском театре имени Мусы Джалиля – оперой Глинки «Жизнь за царя», поставленной для февральского Шаляпинского фестиваля и приуроченной к 150-летию казанской оперы. Афиша пока заполнена до конца октября, но новых премьер осенью не ожидается. Все они были в первой половине года. Для тех, кто тогда не успел, 9-10 октября повторят балет «Грек Зорба», которым в мае открывался Нуриевский фестиваль.

Билетов, судя по данным сервиса Kassir.ru, либо уже нет, либо осталось очень мало. Возможно, запросы особо страждущих удовлетворят «уполномоченные представители по реализации билетов», телефоны которых указаны на сайте театра. Для тех же, кому снова не повезет, предлагаем альтернативы – благо их много: в граничащих с Татарстаном регионах театры оперы и балета работают в Самаре, Уфе, Ижевске, Чебоксарах и Йошкар-Оле. И там новые сезоны уже стартовали, а с покупкой билетов не так все запущено, как в Казани.

9-10 октября повторят балет «Грек Зорба», которым в мае открывался Нуриевский фестиваль Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Изучив афиши, автор «Татар-информа» и телеграм-канала «БАЛЕТристика» выбрал самые интересные спектакли этой осени, на которые, если желания совпадут с возможностями, можно съездить в близлежащие города, сделав таким образом посильный взнос в копилку «культурного туризма».

Начнем со столицы ПФО – Нижнего Новгорода.

Нижегородский театр оперы и балета, который с 1937 года носит имя Пушкина, открыл в этом году уже 90-й сезон. 14 и 15 сентября здесь покажут премьеру прошлого года – балет на музыку Мечислава Вайнберга «Золотой ключик», поставленный хорошо известным в Казани Алессандро Каггеджи. В прошлом солист Театра имени Джалиля, год назад перешедший в труппу «Урал Балета», активно реализует себя в амплуа, о котором давно мечтал, – хореографа. Балет на сказку про Буратино стал его первым опытом в «большой форме». И, судя по всему, успешным.

В октябре в театре пройдет традиционный фестиваль «Болдинская осень». Запланированы оперы «Пиковая дама» (19-20 октября), перенесенная в Нижний в 2022-м из Большого театра, а 26-го и 27-го – премьера «Онегина», которую ставит известный режиссер, начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Его редакция шедевра Чайковского станет уже одиннадцатым обращением театра к бессмертному сюжету. Действие будет сфокусировано на периоде 1799–1802 годов, смене веков и императоров, что «добавит» постановке «историзма и новых поворотов сюжета». А главный герой предстанет «намного более положительным персонажем, чем его литературный прототип» – «благородным дворянином, способным не только совершать, но и исправлять свои ошибки».

В октябре в Нижегородском театре оперы и балета пройдет традиционный фестиваль «Болдинская осень» Фото: operann.ru

Интересно, что в рамках фестиваля, который театр проводит, к слову, с 1986 года (с 1988-го – ежегодно!), в Нижнем покажут еще одну «Пиковую даму» – балет, премьера которого состоялась в июне. Поставил его худрук «Урал Балета», лауреат «Золотой маски» Максим Петров, но, что интересно, на музыку Юрия Красавина, автора саундтреков к фильмам «Царь» и «Брестская крепость». Для композитора это не первый опыт в жанре, при этом практически одновременно с сочинением своей музыки он переработал и оперу Чайковского для балета «Пиковая дама», который выпустили весной в Большом. В оригинальном произведении для Нижнего Красавин, по собственным словам, «пытался вжиться в амплуа балетного композитора XIX века, пишущего “для ног”». Показы пройдут 31 октября, а также 1 и 2 ноября.

Добавим, у нижегородского театра, и это сильно выделяет его среди «коллег по цеху» в ПФО (да, пожалуй, и во всей стране), есть еще и дополнительная площадка – концертный зал в Пакгаузах на Стрелке, со стеклянным панорамным видом на Кремль. Там часто проходят камерные концерты и экспериментальные спектакли. В афише на 19 — 22 сентября – премьера комической оперы Моцарта «Так поступают все женщины?», на 28-29 сентября – повтор летней новинки – двух одноактников «Горький. Балет», а 3-4 октября – уникального спектакля 2022 года «Терезин.Квартет», состоящего из четырех балетов на музыку композиторов, погибших в нацистских лагерях. 10 октября – повтор февральской премьеры еще одной оперы Моцарта «Похищение из Сераля». И это только часть из запланированного.

В Уфе – гастроли театра Касаткиной и Василёва и «Семь девушек»

В Башкирском государственном академическом театре оперы и балета (БГАТОиБ) с 21 по 25 сентября пройдут гастроли Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. Легендарный коллектив известен своими авторскими редакциями классического репертуара, а также собственными постановками, руководит им сейчас сын зведной пары – Иван Василёв (Касаткина ушла из жизни 13 марта этого года).

В Уфе пройдут гастроли Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва Фото: culture.bashkortostan.ru

В Уфе покажут и «Весну священную» на музыку Стравинского, и «Спартака» с «Щелкунчиком», и «Ромео и Джульетту». А также – куда в этом году без мероприятий, приуроченных к юбилею «нашего всего»? – новый спектакль «Пушкин. Сны после жизни», созданный на музыку Андрея Петрова. Премьера прошла в июле этого года на Новой сцене Большого. «Во время знаменитого трио, где Поэт прощается с женой и музой, душа всех зрителей таинственным образом воспаряет к небесам вместе со звуками арфы и скрипок», – сказано в анонсе балета.

29 сентября состоится юбилейный концерт Аскара Абдразакова – худрука БГАТОиБ с 2019-го, старшего брата Ильдара и тоже выдающегося оперного баса. Заслуженный артист России и народный артист Башкортостана исполнит на родной сцене всенародно любимые песни «Очи черные», «Эй, ухнем», «Вдоль по питерской», песни из репертуара Муслима Магомаева, фрагменты и арии из опер, знаменитые романсы зарубежных и русских композиторов – и все в сопровождении симфонического оркестра.

А в октябре театр представит мировую премьеру балета «Семь девушек» (10 и 12 октября). В основу сюжета положена древняя башкирская легенда, но, как уточнили в театре (в сквере рядом с которым, кстати, работает одноименный фонтан), в ее более древнем варианте. «Повествование отражает космогонические воззрения башкирского народа: семь сестер-красавиц при виде царя дэвов (злых духов) в испуге прыгают с вершины горы и возносятся в небо. С тех пор их называют «етегэн йондоз», что в переводе означает «семизвездие». Фабула старинного предания обрамлена новым драматическим содержанием. Есть в нем и возвышенная, страстная любовь, и борьба двух враждующих героев, покоренных красотой самой прекрасной из сестер», – сказано в анонсе постановки.

В Башопере готовятся к премьере балета «Семь девушек» Фото: bashopera.ru

Над балетом работает Ринат Абушахманов, местным зрителям давно известный как хореограф – на сцене театра идут его «О чем молчат камни», «Свет погасшей звезды», «Том Сойер» и др. За сценографию отвечает главный художник Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури Альберт Нестеров. А «пронизанную башкирским народным мелосом, насыщенную знакомыми и запоминающимися мотивами» музыку написала композитор Галина Зиганова, выпускница Санкт-Петербургской консерватории. Это ее первый опыт в жанре. Афиша театра пока расписана до середины ноября.

В Самару – на «Раймонду» и за «Сном в летнюю ночь»

Самарский академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича новый сезон – 94-й по счету – открыл премьерой оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха. Поставил ее в качестве режиссера, а также художника (в том числе и по костюмам) главный художник БГАТОиБ Иван Складчиков. В истории театра (в том числе в советские годы) было несколько попыток выпустить «Сказки Гофмана», но все они по тем или иным причинам так и не были реализованы. И вот – свершилось! Остается надеется, что в афише САТОБ опера, которую Оффенбах, кстати, не успел завершить (что не помешало популярности произведения), будет появляться не слишком редко.

Самарский академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича новый сезон – 94-й по счету – открыл премьерой оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха Фото: opera-samara.ru

А пока любителям жанра стоит обратить внимание на премьеру предстоящую – «Сна в летнюю ночь» (21 и 22 сентября), но оперы не Мендельсона, а Бенджамина Бриттена. Музыка, созданная британским классиком, «носит ярко выраженный национальный характер, насыщена английской песенностью и танцевальными ритмами. Автор как бы восстанавливает прервавшуюся традицию, идущую от его гениального предшественника Пёрселла», отмечало издание Belcanto.ru. Некоторых в этой опере «привлекает фантастическое царство лесных эльфов и фей, других – забавный сюжет, а для кого-то "Сон" – это притча о настоящей любви». «А еще опера богата выразительными танцевальными номерами», напомнили в театре.

Для балетоманов же «Шостакович Опера Балет» интересен тем, что труппу здесь возглавляет заслуженный артист России Юрий Бурлака, главный балетный реставратор в России. И в Самару стоит ехать, прежде всего, на его реконструкции спектаклей наследия. Например, на «Дон Кихот Ламанчский» (премьера 2022-го), или на «Раймонду», премьеру прошлого года. Как раз-таки в октябре этот балет Александра Глазунова покажут дважды (4 и 26 октября). Кстати, сейчас Бурлака работает над обновлением «Щелкунчика».

В Самару стоит ехать, прежде всего, на реконструкции спектаклей наследия. Например, на «Дон Кихот Ламанчский» Фото: opera-samara.ru

В интервью журналу «Балет» балетмейстер называл реконструкции «способом выйти за рамки достаточно узкого, доставшегося нам в наследство спектакля XIX–XX века». А также возможностью «немного увеличить классический репертуар за счет возвращения к жизни партитур и легендарных либретто». Особенность таких постановок – они очень долгие. «Дон Кихот», например, идет 3 часа 20 минут, а «Раймонда» – еще дольше, 3 часа 45 минут! Это сильно отличает самарский театр от многих других, где спектакли, напротив, стараются делать максимально компактными (мол, нынешним зрителям нужно побыстрее).

С точки зрения танца – это чистая классика, музыки – восстановленные близко к авторским оригиналам партитуры (таких вы больше нигде не услышите), сценографии – очень детально и скрупулезно сделанные декорации и костюмы, передающие «аромат времени». Кстати, 29 сентября в афише заявлена уникальная программа из двух одноактных французских балетов, также восстановленных Бурлакой – «Два голубя» и «Праздничный вечер». Премьера прошла в июне, под занавес прошлого сезона. Больше таких реконструкций вы точно нигде не увидите.

В Йошкар-Олу – на Эйфмана, в Чебоксары – на Молчанова

Напоследок – пара слов об афишах театров, расположенных в соседних с Татарстаном республиках – Марий Эл, Чувашии и Удмуртии. К сожалению, в афише организованного в 1993 году Государственного театра оперы и балета УР, который носит имя Чайковского (родившегося в Воткинске, тогда, правда, относившемся к Вятской губернии), ничего особо интересного не нашлось.

Зато в Марийском театре имени Эрика Сапаева, которым руководит зампред правительства республики – министр культуры, печати и по делам национальностей РМЭ Константин Иванов, заслуженный артист России, в прошлом – премьер Большого театра, разнообразием афиши можно только восхищаться. Выделим главное.

1 октября очередной фестиваль оперного искусства имени Андрея Эшпая откроется в Йошкар-Оле Фото: operaballet.net

1 октября очередной фестиваль оперного искусства имени Андрея Эшпая откроется в Йошкар-Оле премьерой оперы Валерии Бесединой «Екатерина Великая» (повторят 31 октября). «Музыкальный материал захватывает и с первых секунд погружает в мир человеческих чувств и эмоций. Темы любви и чести, власти и долга, предательства и благородства, коварства и кокетства, отчаяния и жестокости, инстинктов и привычек прослеживаются в характере каждого персонажа, вне зависимости от его происхождения и социального положения», – анонсирует событие портал «Культура.РФ».

Также в программе фестиваля – оперы «Евгений Онегин», «Травиата», «Паяцы» и «Кармен». В главных партиях выступят солисты столичных театров, от Большого до Мариинки.

А 29 и 30 ноября пройдет еще одна премьера, во многом историческая – живой классик Борис Эйфман перенес в Йошкар-Олу свой балет «Красная Жизель». Впервые поставленный в 1997-м, этот спектакль на долгие годы обеспечил авторскому театру балетмейстера успешные гастроли на Западе. В 2015-м Эйфман переработал и усовершенствовал спектакль. Маэстро крайне редко переносит свои балеты на «чужие» сцены. Но для Марийского театра он уже делал исключение – с 2022 года здесь идет его «Русский Гамлет», премьера которого в 2000-м прошла в Большом. А одним из первых исполнителей партии наследника был именно Константин Иванов…

«Красную Жизель» на музыку Чайковского, Шнитке и Бизе Эйфман поставил в память о легендарной балерине ХХ века Ольге Спесивцевой, которая в свое время блестяще исполняла партию Жизели в одноименном балете Адольфа Адана. «Я был потрясен, узнав детали ее жизни: уникальная актриса, обласканная славой, боготворимая поклонниками и критиками, двадцать лет провела в клинике для душевнобольных под Нью-Йорком, оказавшись абсолютно одинокой и бесправной! И те трагические эмоции, что я испытал, стали импульсом для создания спектакля», – рассказывал Эйфман.

А 29 и 30 ноября пройдет еще одна премьера, во многом историческая – живой классик Борис Эйфман перенес в Йошкар-Олу свой балет «Красная Жизель». Фото: © Игорь Руссак / РИА Новости

Цветовой же оттенок в название был добавлен потому, что Спесивцева «оказалась вовлечена в кровавые события революционного Петрограда, и этот красный знак, как знак судьбы, преследовал и мучил ее». Но, конечно, у Эйфмана получился не балет-биография. Критики называли «Красную Жизель» самым совершенным творением балетмейстера; «политическим и психологическим балетом», в котором соединились «классический балет на пуантах и пародия, работа на полу и подъемы, спирали и скольжения, эротика и целомудрие».

В 65-м сезоне «Волга Оперы», как с недавних пор называется Чувашский театр, стоит выделить национальный балет «История Нарспи», приуроченный к 100-летию композитора Анисима Асламаса. Спектакль поставил худрук балетной труппы театра Данил Салимбаев по мотивам поэмы классика чувашской литературы Константина Иванова «Нарспи», которую в республике ставят в один ряд с «Ромео и Джульеттой».

Также в афише много «пушкинских» сюжетов. Повторят весеннюю премьеру «Пушкинианы», хореографического решения всех частей цикла «Маленькие трагедии». Но гвоздем сезона, очевидно, станет балет про все ту же «Пиковую даму» (премьера 11-12 октября, повтор 7-8 ноября), который Салимбаев ставит на музыку оперы Чайковского.

Любителям опер стоит обратить внимание на «Сурский рубеж» Екатерины Ивановой-Блиновой (27 октября) и эксклюзив театра – «космическую оперу» «Главный вопрос» Рустама Сагдиева (31 октября), созданную на основе музыки и либретто, частично сгенерированных нейросетью, а также с костюмами и декорациями, полностью созданными ИИ.

А 15 ноября в Чебоксарах откроется XXXIV Международный оперный фестиваль им. М.Д. Михайлова, в рамках которого состоится премьера оперы Кирилла Молчанова (1922-1982) «А зори здесь тихие» в постановке Даниила Дмитриева (повтор 5-6 декабря). Название говорит само за себя – это последняя и самая известная опера композитора, которым сначала была написана музыка к легендарному фильму, снятому в 1972-м по повести Бориса Васильева Станиславом Ростоцким. Впервые оперу поставили в 1973-м в Большом театре, потом она долго шла в Мариинке. Для регионов это редкий спектакль.