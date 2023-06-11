«Декорациями служит сам замок»: Балет «Ромео и Джульетта» представили на берегу Волги

Марийский театр имени Сапаева показал балет «Ромео и Джульетта» под открытым небом в Замке Шереметева в Юрино

Фото предоставлено Марийским театром оперы и балета

«Это делается для развития культуры и привлечения публики в театр»

Необычный для регионов по формату культурный саммит в соседней Марий Эл впервые провели еще в 2011 году, показав оперу «Царская невеста» в Царевококшайском Кремле. За это время в Йошкар-Оле – небольшом городе, в советские и постсоветские годы особо ничем не примечательном, уже отстроили и Набережную Брюгге – во фламандском стиле с элементами северной готики. И здание художественной галереи – в стиле эпохи Возрождения. Весь этот «косплей» средневековой Европы, как оказалось, неплохо подходит для демонстрации шедевров таких видов искусства, как опера и балет. И за минувшие годы в естественных декорациях Театр имени Сапаева показал «Эсмеральду», «Раймонду», «Иоланту», «Лебединое озеро», «Евгения Онегина», «Бориса Годунова»…

Представления на открытом воздухе, без кулис и окестровой ямы, быстро стали привлекать не только местную публику, но и туристов, поток которых в Йошкар-Олу растет с каждым годом.

Константин Иванов: «Эти мероприятия привели к нам очень много публики, в особенности молодежи» Фото предоставлено Министерством культуры печати и по делам национальностей Марий Эл

«О туристах даже и не говорили, такой задачи не ставилось. Мы рады, что они приезжают, но, прежде всего, это делается для развития культуры республики и привлечения публики в наш театр. Такова была идея, и она прижилась. А родился фестиваль, опять же, из стремления привлечь внимание к театру, особенно той публики, которая в театр не ходит… Эти мероприятия привели к нам очень много публики, в особенности молодежи», – рассказывал в одном из интервью министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, худрук Театра имени Сапаева и заслуженный артист России Константин Иванов.

Поначалу свои спектакли театр показывал только в локациях столицы республики, благо красивых мест для этого там и правда много. Но с 2015 года стал выезжать и в другие районы – в том числе и в замок Шереметева. Эта недооцененная туристическая жемчужина Поволжья расположена в поселке Юрино, примерно в 200 км к северо-западу от Йошкар-Олы, на левом берегу Волги в устье реки Ветлуга. Если говорить точнее, то на берегу Чебоксарского водохранилища, о чем напоминает мощная дамба, сделанная для гидротехнической защиты.

Дворцово-парковый ансамбль будто специально был создан для показа спектаклей классического балетного репертуара Фото предоставлено Марийским театром оперы и балета

Эклетика красного и черного кирпича с белокаменными вкраплениями

Дворцово-парковый ансамбль, строительство которого велось здесь с 1874 по 1915 годы, кажется, будто специально был создан для показа спектаклей классического балетного репертуара. Действие которых, как правило, тоже порой происходит в замках. Или в схожем антураже. К созданию архитектурного шедевра, удивительного для Поволжья, приложили руки множество мастеров XIX века. Таких, например, как Сергей Родионов (автор планировочного и архитектурного решения Новодевичьего кладбища в Москве), а на последнем этапе, с 1905 по 1914 год – и Павел Малиновский, сделавший потом карьеру и при советской власти. Его здания и сейчас стоят в Нижнем Новгороде, а в Сормово жив и построенный по его проекту храм.

Вся эта претворенная в сочетаниях красного и черного кирпича с белокаменными вкраплениями эклектика – смешение готического с восточным, романским и даже древнерусским стилями – производит неизгладимое впечатление. Шереметевы строили свое родовое гнездо, занимающее вместе с парками площадь более 60 га, на века – с рахмахом и вкусом. В замке были в разных стилях оформлены многочисленные комнаты, например, «Картинная галерея», «Восточный кабинет» и «Дубовая»… В годы СССР в них размещали санаторий, а во время Великой Отечественной войны – госпиталь.

Немного подвел в Юрино только звук, но подобные издержки неизбежны – все же оркестр играл на воздухе Фото предоставлено Марийским театром оперы и балета

За «лихие» 1990-е замок чуть не развалился. Судьба могла обойтись с этим осколком заката империи и жестче, если бы не отдаленность Юрино от основных туристических маршрутов. Поэтому к настоящему времени, кроме основных зданий, от бывшего поместья сохранились каменная ограда и служебные корпуса, партерный и пейзажный парки с прудами. Вся эта старина выглядит обветшалой и явно нуждается в ремонте, причем не только в косметическим (такой потихоньку все-таки делают).

Но, по крайней мере, эра запустения в прошлом. Словно Аврора от поцелуя принца Дезире, замок постепенно просыпается под потоками скромного бюджетного финансирования и возрождается в качестве объекта туризма. В одном из корпусов даже оборудовали гостевые комнаты. На сайте учреждения об этом заявляют как о конкурентном преимуществе: «Проживание в замке XIX века – это уже интересно. Кажется, здесь время идет по-другому, все дышит историей». Турпотоки сюда растут, в 2022 году побывали около 30 тыс. туристов, но новая страница истории, очевидно, еще в процессе написания. Окажется ли она счастливой – зависит не только от денег.

Претворенная в сочетаниях красного и черного кирпича с белокаменными вкраплениями эклектика производит неизгладимое впечатление Фото предоставлено Марийским театром оперы и балета

Кроме замка, в Юрино есть сосновый бор, примыкающий к его стенам. И не менее уникальный архитектурно и тоже расположенный по соседству Храм Архангела Михаила. Его строили всем миром еще в 1869-1889 годах, то есть до начала работ над возведением замка. В советское время, естественно, разорили (внутри работал кинотеатр), но с 1989 года вернули Русской православной церкви и постепенно восстановили. Службы с тех пор проходят на втором этаже, куда ведет узкая винтовая лестница. В день, когда в Юрино показывали балет, полы здесь в честь празднования Троицы были устланы свежескошенной травой...

К храму примыкает традиционный для таких поселков мемориал героям Великой Отечественной войны, с длинным именным указателем на каменной стене – болью в душе отозвались длинные списки погибших с одинаковой фамилией. Есть в Юрино сейчас и туристические новоделы вроде памятника Шереметевскому коту (явный привет коту Йошкиному), и остатков славного советского прошлого. Правда, Ленин на скромном по высоте постаменте почему-то стоит с протянутой в сторону Волги рукой.

Удивительно, насколько минимальным может оказаться внешнее оформление в случае с классикой Фото предоставлено Марийским театром оперы и балета

Трагедия влюбленных из Вероны под палящим солнцем

Неудивительно, что нынешнее руководство замка радо проведению здесь массовых мероприятий. И балеты всегда принимает с удовольствием – это дополнительная возможность привлечь не просто поклонников этого вида искусства, но и организованные туристические группы. Например, на «Ромео и Джульетту» собралось около 2 тыс. зрителей. Многие приехали со своими переносными стульями и креслами, то есть – целенаправленно. Тропу эту сюда проложил Театр имени Сапаева.

Кстати, театр на этот спектакль продавал билеты. И хотя смотреть за действом можно было и бесплатно, но издалека, официальный «зрительный зал», составленный из рядов обычных стульев, был заполнен под завязку. Так организаторы добились сбора готовой для балета публики. Для сравнения – пример из схожего личного опыта: прошлым летом в Болгаре показывали оперу Эльмира Низамова «Кара Пулат», сцену построили прямо у стен той самой Черной палаты. Но вход на мероприятие был бесплатным, в результате на площадке собралась очень разношерстная публика, люди постоянно приходили и уходили. А многие с удивлением обнаруживали, что на сцене поют на татарском языке…

Официальный «зрительный зал», составленный из рядов обычных стульев, был заполнен под завязку Фото предоставлено Марийским театром оперы и балета

Выбор спектакля для открытия «Летних сезонов» 2023 года в Марий Эл был не случаен. Во-первых, балет-симфония на сюжет Шекспира и музыку Прокофьева – это бессмертная классика. Первое известно всем, даже тем, кто не читал пьесу. Второе – тоже слышало большинство, по крайней мере, «Танец рыцарей», известный также как марш Монтекки и Капулетти. Во-вторых, в Марийском театре премьера этого балета прошла еще в 2005 году, и с тех пор его показывают с завидной регулярностью как на театральной сцене, так и под открытым небом. Например, на площади Оболенского-Ноготкова в Йошкар-Оле, а в 2016-м – в том же замке Шереметева. Так что труппе к выступлениям в этом действе не нужно было особо готовится.

Автором либретто и балетмейстером-постановщиком марийских «Ромео и Джульетта» является сам Константин Иванов. Худрук Театра имени Сапаева и марийский министр культуры – в прошлом премьер Большого театра, на сцене которого, кстати, он танцевал в этом же балете одну из самых сложных партий – Меркуцио. Причем в том самом спектакле легендарного Леонида Лавровского, который и поставил этот балет в СССР впервые. Со дня премьеры в 1940-м в Ленинграде, а в 1946-м в Москве, его версия долгие десятилетия не сходила со сцен главных театров страны (в этом году в Большом постановку отца восстанавливает Михаил Лавровский). Именно этот балет с Галиной Улановой в роли Джульетты в 1956-м произвел и фурор на родине Шекспира, на первых тогда гастролях советского театра в «недружественной» капиталистической стране.

Но в своей хореографии Иванов наверняка ориентировался и на другие решения, в том числе – Юрия Григоровича, чья «Ромео и Джультетта» идет в Большом с 1979 года. Тем более что легендарного хореографа марийский министр в интервью «Татар-информу» называл своим учителем: « Я перетанцевал все его спектакли, в том числе премьеру его версии «Тщетной предосторожности». Поэтому не мог не проникнуться его подходами к хореографии». Неудивительно, что в балете Иванова, хоть и заметно влияние различных стилей, ярче всего проявляется стиль именно великого Григоровича – прежде всего, в усложненных и многочисленных мужских партиях.

Стремление Иванова убирать затягивающее действие пантомимы, но усиливать при этом танцевальную составляющую явно сыграло в плюс Фото предоставлено Марийским театром оперы и балета

В собственной версии сам Иванов, кстати, когда-то танцевал Ромео. Но серьезной хореографией наполнены у него и партии Тибальта, и даже Париса, а артист, который исполняет роль Меркуцио, должен, ко всему прочему, демонстировать еще и выдающийся комический дар (Роман Стариков с этим справился на все сто). Особой экспрессивностью в марийской постановке отличаются и любовные сцены главных героев. Порой Артем Веденкин (Ромео) и Екатерина Байбева (Джульетта) в порывах страсти буквально катались по сцене. В Казани, как ни крути, столь откровенных дуэтов не увидишь. В Театре имени Джалиля идет другая, очень хорошая и красивая, но в сравнении с марийской более целомудренная постановка Бориса Мягкова.

Еще одна отличительная черта марийского балета – высокая плотность постановок. В случае с «Ромео и Джульеттой» стремление Иванова максимально сжимать всем до боли известные классические сюжеты, убирая затягивающее действие пантомимы, но усиливая при этом танцевальную составляющую, явно сыграло в плюс. Длился спектакль всего два часа, и это с учетом антракта, а в этот день в Юрино было очень жарко. Нельзя не отдать должное стойкости всей постановочной группы – и музыкантов, мужественно отыгравшим под палящим светилом сложнейшую партитуру Прокофьева. И артистов балета, которым в костюмах нужно было не только порхать в воздухе и активно крутиться по сцене, но и поражать зрителей настоящей «хореодрамой».

Джульетта встречала Ромео на балконе самого замка: такого многие зрители точно не ожидали увидеть Фото предоставлено Марийским театром оперы и балета

«Ромео и Джульетта» тронули зрителей до глубины души

Интересно Марийский театр решил вопрос с декорациями. Как правило, спектакли вроде «Ромео и Джульетты» требуют серьезной и дорогой сценографии. Но при демонстрации под окрытым небом единственной декорацией оказалась, по факту, стена самого замка, к которой и была пристроена сцена. На помост иногда выносили только софу, необходимую, например, для сцен в комнате Джульетты. Но на ней же главная героиня возлежала и в финальном эпизоде в склепе. И на эту же универсальную единицу реквизита падал замертво Ромео, который в постановке Иванова умирает не сразу, а успевает перед этим еще и сделать несколько па с любимой. В том числе и поднять ее над головой!

А в знаменитой сцене, в которой главный герой приходит к балкону Джульетты (с этого начинается один из обожаемых зрителями дуэтов), Екатерина Байбаева встречала своего Ромео на балконе самого замка: такого многие зрители точно не ожидали увидеть. Удивительно, насколько минимальным может оказаться внешнее оформление в случае с классикой – показывай такие балеты хоть на фоне белой стены, качественная хореография в сочетании с прекрасной музыкой в любом случае вызовет гамму эмоций. Немного подвел в Юрино только звук, но подобные издержки неизбежны – все же оркестр играл на воздухе. И без усилитей на ветру его бы просто не услышали...

Артисты балета под палящим солнцем поражали зрителей настоящей «хореодрамой» Фото предоставлено Марийским театром оперы и балета

Балеты под открытым небом – безусловно, уникальная находка Марийского театра. Впрочем, под крылом своего неугомонного – в хорошем смысле – художественного руководителя труппа долгие годы остается открытой ко всевозможным экспериментам, немыслимым в других театрах. Например, со своим «Лебединым озером» Театр имени Сапаева периодически выезжает в районы республики, выступая там на сценах обычных домов культуры. И это при том, что качественный уровень труппы – очень высок: буквально накануне «Летних сезонов», 30 мая, подопечные Иванова выступили в родном для него Большом театре! Где с успехом показали балет «Хрустальный дворец». А после поездки в замок Шереметева артисты отправились на длительные гастроли в Китай. Остается лишь сожалеть, что Театр имени Джалиля в родном Татарстане за пределы своих стен вот так выходить не решается.

На балет приехали и высокие гости. Так, глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев в этот день вместе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым с утра принял участие в празднике марийской культуры «Семык», который прошел в селе Пелемеш Агрызского района Татарстана. А оттуда сразу поехал в замок Шереметева. Вместе с главой спектакль смотрел и зампред Совета Федерации РФ Константин Косачев – сенатор от Марий Эл. «Ромео и Джульетта», заявил он местным журналистам, тронули его до глубины души. Под этими словами подписалась бы и большая часть зрителей.

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