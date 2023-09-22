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В Иннополисе займутся сборкой систем хранения данных и импортозамещением ПО
Иннополис на полях международного форума Kazan Digital Week заключил ряд важных соглашений, в том числе и о создании завода по сборке систем хранения данных и других устройств. Соответствующие документы были подписаны в присутствии курирующего город-спутник Казани заместителя Премьер-министра РТ Романа Шайхутдинова, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.
Соглашение о сотрудничестве подписали особая экономическая зона «Иннополис» и совместное российско-китайское предприятие — ООО «Та — Информационные технологии». На площадке технопарка в сфере высоких технологий «ИнноПарк» начнут собирать коммутационное и сетевое оборудование, роутеры и системы хранения данных. Уже до конца 2023 года там предполагается установить оборудование и запустить производства первого этапа.
Наряду с этим Университет Иннополис заключил два соглашения с компанией «Ростелеком». Первое из них описывает сотрудничество в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы». Речь идет о создании образовательных программ для подготовки инженеров нового поколения и применении передовых технологий для создания IT-продуктов. С финансовой помощью компании на базе вуза создадут лаборатории, оснащенные высокотехнологичным оборудованием и специализированным прикладным программным обеспечением.
Второй меморандум, подписанный университетом и «Ростелекомом», нацелен на совместную разработку программ для отечественной платформы «Яга». Новая система управления задачами и проектами призвана заменить такие приложения от австралийской компании Atlassian, как Trello, Jira и Confluence.
Кроме того, как ранее сообщал «Татар-информ», ОЭЗ «Иннополис» и Университет Иннополис подписали соглашение с обществом «Беспилотные авиационные системы». «Цель — обеспечение взаимодействия в рамках создаваемого национального проекта „Беспилотные авиационные системы“», — пояснил тогда Роман Шайхутдинов.
Upd. (1.05): Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал Иннополис «центром притяжения IT-специалистов». На территории ОЭЗ «Иннополис» работают 342 компании, инвестиции которых превысили 112 млрд рублей. В ходе Kazan Digital Week город-спутник Казани посетил глава Минцифры России Максут Шадаев.
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