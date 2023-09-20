Глава Минцифры России посетил Иннополис

Глава Минцифры России Максут Шадаев, находящийся с рабочей поездкой в Татарстане, посетил Иннополис. Он побывал в особой экономической зоне и университете, где пообщался со студентами, рассказали в пресс-службе Раиса Татарстана.

Министра сопровождали вице-премьеры РТ Шамиль Гафаров, Роман Шайхутдинов и глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

Первым Шадаев посетил технопарк «ИнноПарк», первая очередь которого была сдана в конце прошлого года, и узнал о производствах, которые уже развернулись на площадке.

Затем он осмотрел новые жилые кампусы Университета Иннополис, рассчитанные на 1 тыс. мест, и пообщался со студентами первого и второго курса. Среди них были те, кто приехал в Татарстан из Москвы, Псковской и Красноярской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов.

После этого он оценил Центр робототехники Иннополиса и разработки сотрудников и студентов университета, представленные там.

Напомним, что министр принимает участие в форуме Kazan Digital Week, который открылся сегодня в столице Татарстана. На площадке события он в том числе рассказал о вероятности блокировки YouTube и WhatsApp, а также будет ли вводиться наказание за использование VPN-сервисов.

По поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Сегодня у России есть научные достижения, уникальные исследователи, создающие прорывные технологии новой эпохи, накоплен первый опыт их практического применения», – заметил ранее глава государства.