На территории особой экономической зоны «Иннополис» на сегодняшний день работают 342 компании, чьи инвестиции превысили 112 млрд рублей. Об этом на пленарном заседании международного форума Kazan Digital Week заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Центром притяжения IT-специалистов является Иннополис», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Раис РТ отметил, что компании ОЭЗ предлагают решения, способные заменить иностранные платформы в различных сферах. Он заверил также, что помимо программного обеспечения в Татарстане развивается высокотехнологичное производство.

В пример он привел еще одну площадку Иннополиса, расположенную в Лаишевском районе республики. На ней компания ICL запускает завод по производству материнских плат и компонентов

Помимо этого, Раис Татарстана отметил КАМАЗ, который продолжает работу по созданию беспилотных автомобилей.

«Вы видели проект „Атом“, совершенно новый и очень перспективный. И, конечно, я не могу не сказать про нашу главную компанию „Татнефть“, которая активно использует ИТ-решения как в нефтедобыче, так и в нефтепереработке», — добавил Минниханов.

По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Задача нового этапа в горизонте текущего десятилетия — обеспечить <...> массовое внедрение искусственного интеллекта. Оно должно охватить все отрасли экономики, социальной сферы и систему госуправления», — замечал глава государства.