Татарстан станет одним из центров развития беспилотной авиации России

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Особая экономическая зона «Иннополис» и Университет Иннополис подписали соглашение с обществом «Беспилотные авиационные системы». Церемония прошла на полях международного форума Kazan Digital Week.

«Иннополис стал первым центром, с которым Государственная транспортная лизинговая компания в лице БАС подписала соглашение. Цель — обеспечение взаимодействия в рамках создаваемого национального проекта „Беспилотные авиационные системы“», — рассказал курирующий проект Иннополис вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

По словам заместителя Премьер-министра РТ, на территории республики запустят несколько сервисов для тестирования сервисов компаний, занимающихся беспилотниками.

«Плюс к этому БАС агрегирует всех производителей беспилотников и авиационных систем, если они хотят иметь доступ на рынок. И цель Иннополиса и Татарстана — организовать тестирование всех инновационных идей на территории республики», — добавил Шайхутдинов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане введут особый режим на время эксперимента по внедрению беспилотников в АПК.

По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в стране реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Мы должны быть способны к формированию подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета России и всего нашего общества», — замечал глава государства.