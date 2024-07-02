В Иннополисе тестированию доставки грузов дронами мешают средства РЭБ

В Иннополисе препятствием для тестирования доставки грузов беспилотными летательными аппаратами стали средства радиоэлектронной борьбы, установленные критически важными предприятиями для противодействия украинским дронам. Об этом на круглом столе в Совете Федерации заявил глава города Дмитрий Вандюков, сообщает РБК.

По словам мэра Иннополиса, «глушилки» нарушают целостность спутникового навигационного поля в районе действия экспериментального правового режима.

«Помехи воздействуют на приемный трак навигационных сигналов от глобальных спутниковых систем и блокируют их прием воздушными судами, что приводит к потере ориентации в пространстве и невозможности осуществить контролируемое движение по заданному маршруту», — пояснил Вандюков.

Мэр уточнил, что с помощью технических мер разрешить ситуацию не удалось из-за их дороговизны, а также из-за параметров и конструктивных особенностей беспилотников.

При этом просить предприятия отключить средства РЭБ «затруднительно» из-за реальной угрозы атаки украинских боевых дронов. Поэтому сейчас вопрос прорабатывается с министерством экономического развития РФ, заключил глава Иннополиса.

В феврале этого года Правительство РФ одобрило запуск экспериментального правового режима для тестирования аэродоставки дронами в Иннополисе. Он будет действовать на протяжении трех лет.

В октябре прошлого года в Татарстане была создана Правительственная межведомственная комиссия по реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (как и другие нацпроекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).