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Университет Иннополис начнет обучение специалистов в сфере беспилотных авиационных систем
Татарстанский университет Иннополис прошел отбор Университета-2035 и стал одним из образовательных провайдеров в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем». 90% стоимости обучения каждого слушателя софинансируется государством. Сейчас идет предзапись на курсы по трем направлениям: производство, эксплуатация, разработка беспилотных авиационных систем.
Директор Института дополнительного образования Университета Иннополис Мария Образцова отмечает, что БАС — одно из перспективных направлений для построения карьеры и профессионального роста. «Отрасли не хватает квалифицированных кадров, и в дальнейшем их нехватка будет ощущаться все острее. Университет Иннополис стал одной из образовательных организаций, которая будет проводить обучение в рамках федерального проекта “Кадры для беспилотных авиационных систем”. Мы привлекаем к преподаванию специалистов с большим практическим опытом в этом направлении. Нам важно, чтобы каждый слушатель после прохождения обучения получил целый комплекс навыков, которые он сможет уверенно применять в сфере БАС»», – говорит она.
Согласно плану федерального проекта, в этом году 5 тысяч граждан пройдут обучение по программам в области беспилотных авиационных систем (БАС), всего до 2030 года — 65 тысяч граждан, сообщает Министерство образования и науки РТ.
Формат программ будет зависеть от выбранной образовательной траектории и включать практическую подготовку в компаниях отрасли БАС.
В рамках теоретического направления обучения запланированы курсы:
- аналитик данных в сфере БАС
- юрист в сфере БАС
- программирование БПЛА на Python, C++
- разработчик ПО
- проектировщик дронов
На практическом направлении будут курсы:
- оператор БПЛА
- сервисное обслуживание БПЛА
Узнать о старте обучения можно, оставив заявку на сайте stc.innopolis.university.
Данный проект соответствует задачам Десятилетия науки и технологий по линии привлечения талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, а также целям национального проекта «Образование» по линии поддержки юных ученых и их проектов.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».
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