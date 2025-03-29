В Иннополисе собираются уже к лету запустить аэродоставку грузов дронами

Фото: пресс-служба Университета Иннополис

В Университете Иннополис разработан новый беспилотник, позволяющий перевозить груз весом до 4 килограммов на расстояние до 17 километров. Запустить аэродоставку с помощью дронов авторы проекта планируют уже к лету, сообщает пресс-служба IT-вуза.

Создали БПЛА инженеры Центра беспилотных авиационных систем Университета Иннополис при Центре компетенций Национальной технологической инициативы. При массе в 10 килограммов крейсерская скорость дрона составляет 15 м/с.

В ходе испытаний беспилотник с установленным контейнером на борту перевез документы от производственной площадки вуза до главного корпуса, а на обратном пути он доставил еду и напитки из университетского кафе. Перелет туда и обратно общей дальностью 2 километра занял четыре минуты.

Чтобы упростить процесс управления устройством, его разработчики создали специальный Telegram-бот, где пользователь может вызвать беспилотник как курьера, после чего дрон летит по максимально безопасному маршруту, заранее заданному оператором.

Для связи с БПЛА используется стандарт LTE. Контейнер для груза дрон сбрасывает автоматически. Полет производится автономно, но процесс взлета и посадки контролирует оператор. От него требуется выбрать заданную область посадки или установить маркер, поменять аккумулятор, загрузить и разгрузить контейнер.

Руководитель Центра беспилотных авиационных систем Университета Иннополис Дмитрий Девитт объяснил появление дрона необходимостью перевозить небольшие грузы между различными площадками расширяющегося вуза. Работающий прототип удалось создать всего за неделю, уже протестирована доставка между площадками университета и от городских кафе в ближайшие к Иннополису села.

«Пока это закрытая система для сотрудников университета, но проект перспективный – ближе к лету мы планируем запустить автоматизированную доставку по всему городу», – проинформировал Девитт, подчеркнув, что у центра имеются все необходимые разрешения на полеты, а в целом на территории Иннополиса «действует особый экспериментально-правовой режим для тестирования беспилотных технологий».

Экспериментальный режим для использования дронов в аэродоставке был установлен в Иннополисе в феврале 2024-го сроком на три года, о чем сообщал «Татар-информ».