В Иннополисе установлен экспериментальный режим для использования дронов в аэродоставке

В Иннополисе установлен экспериментальный правовой режим (ЭПР) в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Постановление, подписанное Премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.

Будет создан новый вид транспортного сервиса с применением беспилотных авиационных систем и распределенной сети дронопортов, дополняющий существующую схему выполнения авиационных работ и доставки грузов.

«<...> субъектами ЭПР применяются беспилотные авиационные системы в составе с беспилотными воздушными судами с максимальной взлетной массой 30 кг и менее для выполнения авиационных работ и воздушной перевозки грузов в интересах мэрии города Иннополис РТ, иных заказчиков», — сказано в документе.

В программе отмечается, что экспериментальный правовой режим будет действовать три года. Его цели — создание новых форм и видов экономической деятельности, расширение состава, повышение качества и доступности товаров и услуг, обеспечение развития науки и социальной сферы, создание благоприятных условий для разработки и внедрения цифровых инноваций.

Будут подготовлены специалисты по эксплуатации беспилотных авиасистем — в приложении приводится перечень дисциплин и разделов для изучения.

В декабре прошлого года директор Департамента цифровой экономики Минэкономразвития РФ Владимир Волошин сообщил, что в 2023 году в Иннополисе планируется разрешить эксплуатацию БПЛА в городской черте в рамках экспериментального правового режима. Напомним, в октябре 2023-го в Татарстане была создана Правительственная межведомственная комиссия по реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы».