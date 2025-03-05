Университет Иннополис займется производством беспилотников для Сахалина

Беспилотник InnoVtol

Фото: пресс-служба Университета Иннополис

Университет Иннополис совместно с научно-производственным центром «Крылья Сахалина» будет производить беспилотники InnoVtol для нужд Сахалинской области и оказывать необходимые сервисные услуги. Об этом сообщает пресс-служба Правительства дальневосточного региона в своем Telegram-канале.

«Летом 2024 года дроны успешно прошли испытания, выполняя роль авиапочты между медучреждениями Южно-Сахалинска, Корсакова и Долинска. Сегодня четыре таких беспилотника активно используются сахалинским научно-производственным центром», – отметили в Правительстве региона, уточнив, что после шести лет работы команде вуза удалось адаптировать БПЛА к суровым условиям. Теперь дроны успешно справляются с сильными ветрами и резкими перепадами температур.

По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, в регионе за год собираются налетать 4,7 тыс. часов беспилотниками для решения народно-хозяйственных задач. Намеченное на перспективу внедрение искусственного интеллекта расширит возможности дронов по мониторингу и выявлению различных нарушений. Также предполагается расширить техническую команду для предоставления качественных сервисных услуг.

Кроме того, Университет Иннополис и Сахалинский государственный университет объединят усилия для развития образовательных программ. Как один из ведущих провайдеров федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем», татарстанский вуз сможет бесплатно обучать операторов БПЛА за счет федерального финансирования.

Помимо этого, Университет Иннополис выразил готовность усилить подготовку по направлениям ИИ и информационной безопасности в Сахалинском университете. Об этом в Telegram-канале рассказал заместитель Председателя Правительства региона Вячеслав Аленьков.

Татарстанский вуз также является центром промышленной робототехники и разрабатывает роботизированные ячейки для производства. Их внедрение на сахалинских предприятиях возможно с господдержкой, уточнил вице-премьер сахалинского Правительства.

InnoVtol – это БПЛА самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой. Полезная нагрузка составляет до 7 килограммов. Беспилотник взлетает за счет электрических подъемных моторов, а затем переходит в режим самолета с помощью бензинового маршевого двигателя.

Университет Иннополис является одним из учебных центров в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» национального проекта «Беспилотные авиационные системы».