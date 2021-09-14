news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
14 сентября 2021  10:39
Эвелина Киселёва

В инфекционной больнице остаются два посетителя казанского кафе Eclair

news_top_970_100

В Республиканской клинической инфекционной больнице Татарстана остаются два пациента, которые были госпитализированы после посещения кондитерской Eclair. Пообедав в заведении, они подхватили сальмонеллез. 

«Два человек сейчас остаются в больнице. После сегодняшнего обхода врачи определят, готовы ли пациенты к выписке», – рассказали агентству в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.  

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в инфекционную больницу обратились 20 человек с симптомами кишечной инфекции. 14 из обратившихся госпитализировали

У посетителей Eclair диагностировали сальмонеллез.

Агентство сообщало, что по решению Вахитовского суда Казани кондитерская Eclair будет закрыта на 90 дней с момента фактического приостановления работы. 

#отравления #сальмонелез
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное