В инфекционной больнице остаются два посетителя казанского кафе Eclair

В Республиканской клинической инфекционной больнице Татарстана остаются два пациента, которые были госпитализированы после посещения кондитерской Eclair. Пообедав в заведении, они подхватили сальмонеллез.

«Два человек сейчас остаются в больнице. После сегодняшнего обхода врачи определят, готовы ли пациенты к выписке», – рассказали агентству в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в инфекционную больницу обратились 20 человек с симптомами кишечной инфекции. 14 из обратившихся госпитализировали.

У посетителей Eclair диагностировали сальмонеллез.

Агентство сообщало, что по решению Вахитовского суда Казани кондитерская Eclair будет закрыта на 90 дней с момента фактического приостановления работы.