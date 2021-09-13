Суд закрыл на три месяца кондитерскую Eclair, где гости подхватили сальмонеллез

По решению Вахитовского суда Казани кондитерская Eclair, где гости подхватили сальмонеллез, будет закрыта на 90 дней с момента фактического приостановления работы.

Кроме того, владельцу кафе придется выплатить штраф 50 тысяч рублей, поскольку в заведении не выполнялись меры по предотвращению распространения коронавируса: персонал работал без масок, не все комнаты были оборудованы бактерицидной лампой, а также не была обеспечена проверка температуры сотрудников кафе.

Владелец пекарни Денис Набиуллин утверждает, что все выявленные нарушения уже устранены – соответствующее уведомление направлено в Роспотребнадзор. Сегодня он ходатайствовал о переносе заседания, чтобы сотрудники надзорного ведомства могли посетить кафе и убедиться в этом.

«Устранение нарушений не является основанием для освобождения от административной ответственности. Нам еще предстоит перепроверить объект, на это уйдет как минимум 4-5 дней», – возразила представитель Роспотребнадзора.

После заседания Набиуллина рассказал – в кафе проводится внутренняя проверка, они повторно провели анализы повару, у которого ранее Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллез. На этот раз, утверждает мужчина, инфекции не найдено.

Фото: © Алина Файзрахманова

По его версии, причиной распространения инфекции могла стать партия некачественной продукции. Закупки в кафе проходят через специальную систему «Меркурий», которая позволяет проследить весь путь продуктов и быть уверенным в их качестве. Если Набиуллин прав, то остается открытым другой вопрос: как некачественная продукция могла пройти сертификацию и оказаться в кафе?

«В любом случае, мы остаемся на связи со всеми пострадавшими клиентами, которые к нам обратились и покрываем весь фактический материальный ущерб, который был им причинен. Кому-то мы оплатим стоимость билетов на самолет, поскольку человек не смог улететь из Казани, оказавшись в больнице. Тем, кто до обращения в больницу лечился самостоятельно и покупал лекарства –компенсируем их стоимость. Каждый случай рассматриваем индивидуально», – прокомментировал Набиуллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что два десятка клиентов кафе обратились в Республиканскую клиническую инфекционную больницу симптомами сильного отравления. 14 человек были госпитализированы.

По данным Управления Роспотребнадзора РТ, у них был подтвержден сальмонеллез. Инфекцию обнаружили у повара кондитерской. Кроме того, в Eclair нашли и другие нарушения санитарных правил.

Деятельность кафе была временно приостановлена, данные проверки передали в суд.