В индийском штате Махараштра выявлена новая мутация коронавируса

В Индии на территории штата Махараштра обнаружен новый вариант индийского штамма коронавируса Covid-19. Разновидность получила название «дельта плюс» (B.1.617.2.1), пишет газета The Hindustan Times.

Пока выявлено всего 20 случаев инфицирования новой мутацией в четырех районах штата. По данным Минздрава Индии, новый штамм вызвал интерес у ученых, но на данный момент не включен в число мутаций, вызывающих озабоченность.

Впрочем, руководитель Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия предупредил, что свойства новой разновидности патогена могли измениться «в части заразности». Он уверен, что за его поведением следует наблюдать в течение нескольких недель, передает телеканал NDTV.

При этом исследователи уже обратили внимание на то, что штамм «дельта плюс» может оказаться опаснее более ранних. У него восемь мутаций помогающего проникать в клетки спайк-белка по сравнению с шестью у обычного дельта-штамма, отмечает издание Deccan Herald.

Кроме того, новая разновидность коронавируса способна использовать мутацию K417N, чтобы избежать иммунного ответа. Из результатов экспериментов также следует, что она потенциально устойчива к коктейлям из моноклональных антител.

Ранее исследователи из Управления здравоохранения Англии рассказали об особенностях индийского варианта коронавируса. Позднее Сергей Собянин заявил, что почти 90% недавно заразившихся Covid-19 в Москве заболели именно им.

В России продолжается кампания по массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Жителей страны неоднократно призывал прививаться Президент РФ Владимир Путин.