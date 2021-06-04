В Индии выявлен опасный для вакцинированных штамм коронавируса

Большинство заболевших коронавирусом Covid-19 в Индии после полной или частичной вакцинации заразились линией B.1.617 SARS-CoV-2, состоящей из трех штаммов. К такому выводу пришли исследователи из Всеиндийского института медицинских наук в Дели и Института геномики и интегративной биологии.

Всего ученые обнаружили 63 случая заболевания коронавирусом людей, которые уже могли надеяться на частичную или полную защиту от него. Среди заразившихся — 41 мужчина и 22 женщины. Никто из них не страдал сопутствующими заболеваниями.

При этом 27 пациентов успели привиться одной дозой, а 36 — двумя. Десять человек получили Covishield (локальное название британского препарата AstraZeneca — прим. Т-и), а 53 — Covaxin (вакцина разработана в Индии — прим. Т-и).

«B.1.617.2 оказался преобладающей линией с 23 образцами, из которых 12 были полностью вакцинированы, а 11 — частично вакцинированы. Четыре образца и один образец были отнесены к линиям B.1.617.1 и B.1.1.7 соответственно», — цитирует препринт статьи РИА Новости.

Штамм B.1.617 был впервые выявлен в индийском штате Махараштра. По мнению специалистов, он мог стать одной из причин второй волны Covid-19 в Индии. Сейчас эта разновидность патогена обнаружена уже во множестве стран.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Всемирная организация здравоохранения решила называть штаммы коронавируса буквами греческого алфавита.

Сегодня Президент РФ Владимир Путин в очередной раз призвал россиян вакцинироваться от коронавируса. Кроме того, он поручил создать в стране условия для платной вакцинации иностранных граждан.