В Москве у 90% заболевших выявили индийский штамм коронавируса

Почти 90% зараженных коронавирусом в Москве заболели новым индийским штаммом (дельта-штаммом) Covid-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью Первому каналу.

«Для того чтобы противостоять ему (индийскому штамму SARS-CoV-2 — прим. Т-и), иммунный статус человека, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к уханьскому вирусу», — подчеркнул мэр столицы.

Ранее исследователи из Управления здравоохранения Англии рассказали об особенностях индийского варианта коронавируса. Позднее в Москве медики выявили мутировавший индийский штамм Covid-19, о чем сообщало ИА «Татар-информ».