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11 июня 2021  16:57

Ученые рассказали об особенностях индийского коронавируса

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Исследователи из Управления здравоохранения Великобритании сравнили свойства двух новых штаммов коронавируса — кентского и индийского, сообщает радио Sputnik.

Они установили, что индийский вариант коронавируса (Delta) на 60% заразнее кентского (Alpha). 
Ученые также отметили, что применяемые вакцины на 17% менее эффективны против варианта Delta в сравнении с вариантом Alpha при приеме первой дозы. Но после второй прививки разница в эффективности против двух этих штаммов практически не наблюдается. 

Управление здравоохранения Великобритании сообщило, что сейчас порядка 90% заражений в их стране приходится именно на индийский вариант коронавируса. 

Ранее Президент РФ Владимир Путин назвал российскую вакцину «Спутник -V» самой безопасной в мире, а также сообщил о том, что уже вакцинировался.

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