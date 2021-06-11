Ученые рассказали об особенностях индийского коронавируса

Исследователи из Управления здравоохранения Великобритании сравнили свойства двух новых штаммов коронавируса — кентского и индийского, сообщает радио Sputnik.

Они установили, что индийский вариант коронавируса (Delta) на 60% заразнее кентского (Alpha).

Ученые также отметили, что применяемые вакцины на 17% менее эффективны против варианта Delta в сравнении с вариантом Alpha при приеме первой дозы. Но после второй прививки разница в эффективности против двух этих штаммов практически не наблюдается.

Управление здравоохранения Великобритании сообщило, что сейчас порядка 90% заражений в их стране приходится именно на индийский вариант коронавируса.

Ранее Президент РФ Владимир Путин назвал российскую вакцину «Спутник -V» самой безопасной в мире, а также сообщил о том, что уже вакцинировался.