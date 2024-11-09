В гости к королю, Валдайская речь Путина и камбэк Трампа: обзор событий недели

Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой королевство Бахрейн

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис, король и шейхи: Рустам Минниханов посетил Королевство Бахрейн с рабочим визитом

В дипломатической политике очень важно умение «ковать железо, пока горячо». Раис Татарстана Рустам Минниханов, развивая успех Казанского саммита БРИКС, незамедлительно стал конвертировать свой возросший капитал узнаваемости в мире в развитие международных контактов республики. В прошлое воскресенье он посетил с рабочей поездкой королевство Бахрейн.

Рустаму Минниханову был оказан прием по высшему разряду – в аэропорту Манамы его встретили члены королевской семьи Шейх Хамад бен Ибрахим Аль Халифа, Его Высочество Шейх Файсал бен Рашед Аль Халифа, Шейх Ибрахим бен Халифа Аль Халифа.

Одной из целей поездки Минниханова стало участие в 19-й конференции по исламскому банкингу и финансам. Конференция проходит в Бахрейне ежегодно под эгидой Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) и Исламского банка развития под патронажем Центрального банка Бахрейна.

Раис РТ, выступая на конференции, подчеркнул, что Татарстан вносит свой вклад в развитие связей России с Организацией исламского сотрудничества (ОИС). Он напомнил, что республика – пилотный регион по внедрению принципов исламского (партнерского) банкинга и финансирования в России. 20 из 27 организаций, входящих в соответствующий реестр Центрального банка РФ, работают в Татарстане. На рынке присутствуют все основные продукты исламского финансирования.

В рамках работы конференции AAOIFI и Агентство инвестиционного развития РТ подписали меморандум о взаимопонимании. Это план сотрудничества для развития исламского банкинга и финансов в Татарстане.

Также стороны договорились, что следующая конференция AAIOFI пройдет в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» в мае 2025 года.

Главной встречей Рустама Минниханова стал его прием Королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Их связывают крепкие личные отношения – недавно они встречались в Москве, а в ноябре 2022 года виделись в Бахрейне.

Король назвал татарстанского лидера главным гостем конференции по исламскому банкингу и финансам, что позволило поднять ее статус. «Всегда рады видеть вас в Бахрейне и готовы поддерживать все наши совместные проекты», – заявил Хамад бен Иса Аль Халифа.

Эта поездка стала еще одним кирпичиком в здание взаимодействия Татарстана с Бахрейном. И пусть пока их совместный товарооборот довольно скромен, у нашей республики, в силу ее активного взаимодействия с исламским миром, есть реальные шансы стать платформой для привлечения инвестиционного капитала из Бахрейна.

На пленарной сессии клуба «Валдай» Путин еще раз подчеркнул, что на наших глазах создается новое мировое устройство Фото: kremlin.ru

«Давить на нас бесполезно»: Владимир Путин выступил на заседании клуба «Валдай»

Событие в политической жизни страны на этой неделе – традиционный ежегодный бенефис Владимира Путина на пленарной сессии клуба «Валдай». В этот раз четырехчасовая дискуссия была окрашена в тона триумфально прошедшего в Казани саммита БРИКС. Кроме того, этот «Валдай» проходил спустя два дня после завершения выборов президента США.

Разумеется, Президент России учел все эти события и должным образом их прокомментировал. Путин поздравил Дональда Трампа с переизбранием, отпустив ему комплимент за поведение во время покушения. И дал понять, что готов к контактам с будущим американским лидером.

«Его поведение произвело на меня впечатление, он оказался мужественным человеком», – восхитился новым-старым американским президентом Владимир Путин.

Здесь есть интересный тонкий политический ход – российский лидер поздравил Трампа не прямо в личном разговоре, а опосредствованно, с трибуны дискуссионного клуба. Российско-американские отношения сейчас находятся на самом низком уровне, и произошло это во многом по вине США. А заочные поздравления и комплименты на «Валдае» позволили выйти из ситуации и продемонстрировать американской стороне, что «не все мосты сожжены».

Теперь мяч на стороне Трампа, и у него есть шанс нормализовать российско-американские отношения на высшем уровне. И если 47-й, он же 45-й, президент достойно примет эту подачу, то, как заявил Путин, он готов к контактам.

«Мы открыты для восстановления отношений, но в значительной степени мяч на стороне Соединенных Штатов, потому что мы не портили с ними отношения. Мы против них никаких ограничений и санкций не вводили», – заявил российский лидер.

Продолжая темы, затронутые на Казанском саммите БРИКС, Путин еще раз подчеркнул, что на наших глазах создается новое мировое устройство.

«В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным», – заявил он.

Очень ярко прозвучала оценка НАТО как единственного оставшегося в мире воинственного блока. Президент России назвал его «откровенным анахронизмом», который был нужен США для доминирования. Досталось НАТО и за Украину и Грузию.

«С какого перепуга их позвали в НАТО, в чем проблема, зачем это надо было делать?» – негодовал Владимир Путин.

Но при этом Президент РФ говорит, что наша страна не воспринимает западную цивилизацию как врага и не ставит вопрос «мы или они». России нужен мир. И Россия нужна миру, несмотря ни на какие решения вашингтонских и брюссельских начальников. Само ее существование является залогом успешного развития мира, уверен Путин. И еще – Россия не стремилась и не стремится отказываться от доллара, а о единой валюте БРИКС говорить рано, такой цели нет.

Следуя логике «мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути», российский Президент напомнил, что наша страна не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, и так будет и впредь.

Поэтому Владимир Путин обратился к оппонентам России: давить на нас бесполезно, а договариваться мы всегда готовы.

«Россия готова к мирным переговорам по Украине, но не на базе хотелок Киева, а на базе "Стамбула" и реалий сегодняшнего дня», – заявил он.

В целом это выступление Путина оказалось не воинственным и агрессивным. Напротив, была продемонстрирована готовность России к диалогу не только с новым американским Президентом, но и со всем коллективным Западом. Но эта готовность к переговорам опирается на силу России, на ее важное место в новом мировом устройстве, а потому выглядит по-настоящему достойной позицией.

Дональд Трамп триумфально возвращается в Белый дом, уверенно победив Камалу Харрис Фото: © Стрингер / РИА Новости

Возвращение Трампа в Белый дом: победа лидера республиканцев серьезно перекраивает политический ландшафт Америки

Мировое событие недели – американские выборы. Дональд Трамп триумфально возвращается в Белый дом, уверенно победив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Также американцы избрали Палату представителей Конгресса и на треть обновили состав Сената.

Эти выборы уже вошли в историю тем, что их победитель стал всего лишь вторым по счету президентом США, который сумел вернуться в Белый дом после проигрыша. Первым был Гровер Кливленд, который выиграл выборы в 1884 году, проиграл в 1888-м и снова выиграл в 1892-м. То есть это было даже не в прошлом веке.

Еще один рекорд – Трамп стал старейшим избранным президентом в истории США: 14 июня ему исполнилось 78 лет. Джо Байдену, одержавшему победу в 2020 году, на момент выборов было 77.

Общий итог выборов – поражение демократов. Трамп обошел Харрис не только по выборщикам, но и в абсолютных цифрах. Шесть из семи колеблющихся штатов — Аризона, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Джорджия и Северная Каролина — проголосовали за него.

Республиканцы получили большинство в Сенате – они гарантированно занимают 52 места в Сенате из 100, а Демократическая партия — всего 44. По подсчетам CNN, республиканцы уже получили 209 мест и в Палате представителей Конгресса США, для большинства вней нужно 218 мест, подсчет голосов продолжается.

Таким образом, можно с полной уверенностью говорить о тотальном преимуществе республиканцев: они получили за счет Трампа не только Белый дом, но и обе палаты в Капитолии. Теперь у них, как говорится, руки полностью развязаны. Что дает им полную свободу в проведении любых законопроектов через законодательную власть и контроль за федеральной исполнительной властью. Ожидается, что американская управленческая система будет эффективнее, чем раньше.

Почему же проиграла Камала Харрис? Сами демократы говорят, что Байден слишком поздно сошел с дистанции, а его «вице» просто не успела за это время стать полноценным кандидатом в президенты.

Реакция России на победу кандидата от республиканцев на официальном уровне пока сдержанная. Напомним, что российско-американские отношения за годы предыдущего правления Трампа не имели никакого положительного развития. Даже в восьмилетку Барака Обамы в этом направлении было сделано больше, чем при его преемнике.

Именно Трамп стал первым американским президентом, одобрившим поставки Киеву летального оружия (в 2017 году он разрешил передать Украине противотанковые комплексы Javelin). Именно при Трампе Украину подготовили, накачали оружием, дали денег на выстраивание оборонительной линии. Именно Трамп 2 августа 2017 года подписал закон о введении новых санкций в отношении России, Ирана и КНДР, ранее одобренный конгрессом.

В отношениях с нашей страной мало что изменится, потому что Россия сформировала свою жесткую позицию и вряд ли от нее отступит. Санкции Трамп также вряд ли снимет, ведь в свой первый срок он стал как раз тем, кто ввел большое количество санкций в отношении нашей страны.

Так что Россия будет внимательно наблюдать, как новая администрация США сформулирует свои предложения по стратегической стабильности, «если они вообще будут».

В «Казань Экспо» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Фото: rais.tatarstan.ru

Республика должна стать продовольственным хабом: в Казани прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сельхозработника

Событие недели в аграрной жизни республики – в «Казань Экспо» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Выступая на нем, Рустам Минниханов подчеркнул, что благодаря профессионализму и трудолюбию аграриев татарстанцы полностью обеспечены основными продуктами питания собственного производства.

В этом году в Татарстане выращен достойный урожай зерна – 3,8 млн тонн после доработки. Обеспечен валовой сбор 2,5 млн тонн сахарной свеклы, 1,2 млн тонн картофеля и овощей. Заготовлено достаточное количество кормов для продуктивной зимовки скота. Минниханов заметил, что все это результат самоотверженного труда работников АПК.

Также Раис Татарстана отметил важность выхода на внешние рынки. Он подчеркнул, что республика должна стать продовольственным хабом всего Поволжья для международных поставок. Сегодня 258 татарстанских компаний поставляют продукцию в 52 страны ближнего и дальнего зарубежья. Для помощи экспортерам выстраиваются транспортные коридоры со странами Каспийского региона, Персидского залива, Индийского океана и Юго-Восточной Азии. Компанией «Август» на площадке Свияжского мультимодального логистического центра введен в эксплуатацию современный элеватор. Такой же проект реализуется в Бугульминском районе. 30 октября с территории нового терминала ОЭЗ «Алабуга» в Тукаевском районе запущен первый контейнерный поезд в Китай.

«Эти масштабные проекты позволят оптимизировать логистику, станут точкой роста экономики Татарстана», – заявил Раис республики.

По объему валовой сельскохозяйственной продукции Татарстан входит в пятерку лидеров среди субъектов России. На сегодня в АПК занято свыше 182 тыс. татарстанцев. Занимая 2% сельхозугодий страны, республика производит 3,5% ее сельскохозяйственной продукции. В ПФО Татарстан является лидером с удельным объемом сельхозпродукции 15%. Среди регионов страны РТ занимает первые места по производству молока и КРС на убой в живом весе, второе место – по сбору картофеля. Также стабильно входит в десятку по производству мяса скота и птицы, яиц и сбору сахарной свеклы.

По основным продовольственным товарам наша республика остается самодостаточным регионом. Мощное сельхозпроизводство в масштабах всей страны – это гордость Татарстана, так что низкий поклон нашим аграриям за их самоотверженный и эффективный труд!

Промышленное производство в Татарстане по итогам января – сентября этого года выросло на 2,8% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Промышленность Татарстана разогналась: по итогам 9 месяцев в большинстве отраслей зафиксирован хороший темп роста

На неделе подоспели новые статистические данные о развитии промышленности республики. По данным Татарстанстата, промышленное производство в Татарстане по итогам января – сентября этого года выросло на 2,8% к аналогичному периоду 2023-го. По прогнозу Минэкономики РТ, индекс промпроизводства (ИПП) по итогам года должен вырасти на 2,7%. Так что пока «все идет по плану».

И это при том, что из-за следования России сделке с ОПЕК Татарстан с конца 2023 года ограничивает добычу полезных ископаемых: за январь – сентябрь она сократилась на 3,6%. Тем не менее это падение не сказывается негативно на общем ИПП республики. Индекс растет, и его вытягивают исключительно обрабатывающие производства (рост на 6,4%). Например, машиностроительный комплекс работает с ураганной положительной динамикой. Так, выпуск машин и оборудования, не включенных в другие группировки, в Татарстане продолжает расти семимильными шагами – плюс 24,9% за три квартала!

Вообще в минус по итогам трех кварталов в регионе сработали лишь четыре отрасли: автопром, выпуск текстильных изделий и одежды (то есть легпром), наиболее пострадавшая из-за санкций деревообработка, а также производство готовых металлических изделий.

Так что заметный разгон динамики промышленного производства в обрабатывающих отраслях позволяет не только нивелировать падение нефтедобычи, но и обеспечивает заметный рост всего промышленного производства Татарстана.