Трамп возвращается в Белый дом: что изменится в отношениях России и США

Дональд Трамп стал всего вторым президентом США, который вернулся в Белый дом после проигрыша предыдущих выборов

Фото: © Стрингер / РИА Новости

Дважды президент, да еще и старейший

Эти выборы уже вошли в историю тем, что Дональд Трамп стал всего вторым президентом США, который вернулся в Белый дом после проигрыша выборов. Первым был Гровер Кливленд, который выиграл выборы-1884, проиграл выборы-1888 и снова выиграл в 1892 году. То есть это было даже не в прошлом веке.

Еще один рекорд – Трамп стал старейшим избранным президентом в истории США: 14 июня ему исполнилось 78 лет. В 2020 году Джо Байдену на момент выборов, когда он одержал победу, было 77 лет.

Помнится, что Трамп в ходе предвыборной борьбы педалировал тему преклонного возраста Байдена и связанные с этим возрастом ментальные проблемы. Но теперь он сам оказался в роли «очень старого президента». Правда, в случае с Трампом можно сказать, что он не стар, а «суперстар» – он мировая звезда бизнеса и политики и продолжает оставаться вполне в приличном для своего возраста и статуса тонусе. Так что посмотрим, как он будет держаться.

Можно с полной уверенностью говорить о тотальном преимуществе республиканцев: они получили за счет Трампа не только Белый дом, но и обе палаты в Капитолии Источник: cnn.com

Навстречу авторитаризму

Следует сказать, что к моменту выборов оба кандидата – Трамп от республиканцев и Камала Харрис от демократов – подошли примерно с равным рейтингом и, безусловно, была очень высокая степень непредсказуемости – кто же победит по итогам голосования.

Оба кандидата совокупно потратили более $3,5 млрд на борьбу за Белый дом, превратив президентскую кампанию 2024 года в самые дорогие всеобщие выборы в Соединенных Штатах за всю историю. Еще один рекорд.

Общий итог выборов – поражение демократов. Трамп победил не только по выборщикам, но и обошел Камалу в абсолютных цифрах. Шесть из семи колеблющихся штатов — Аризона, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Джорджия и Северная Каролина — проголосовали за Трампа.

Республиканцы получили большинство в Сенате – они гарантированно занимают 52 места в Сенате из 100, а Демократическая партия — всего 44.

По подсчетам CNN, республиканцы уже получили 209 мест в нижней палате Конгресса (Палате представителей) США, для большинства нужно получить 218 мест, подсчет голосов продолжается. Таким образом, можно с полной уверенностью говорить о тотальном преимуществе республиканцев: они получили за счет Трампа не только Белый дом, но и обе палаты в Капитолии. Теперь у них, как говорится, руки полностью развязаны. Что дает им полную свободу в проведении любых законопроектов через законодательную власть и контроль за федеральной исполнительной властью. Ожидается, что американская управленческая система будет эффективнее, чем раньше.

В связи с такой сокрушительной победой есть одно «но» – угроза авторитарной трансформации США абсолютно реальна. То есть Штатами станет править человек, не ограниченный ни законодательной, ни судебной (Верховный суд уже переформатирован под республиканцев) властями, ни собственным аппаратом. Так что всех нас ожидают довольно интересные времена.

Харрис представляла собой самого слабого кандидата от демократов если уж не за все время существования Америки, так за XXI век уж точно Фото: © Стрингер / РИА Новости

Почему проиграла Харрис и выиграл Трамп

В активе Трампа – довольно успешное первое президентство. Прежде всего, успехи были достигнуты в сфере экономики. Инвесторы в США ожидают, что действия новой администрации Трампа будут очень похожи на первую: снижение налогов, дерегулирование, тарифы с одновременным стимулированием экономического роста, корпоративных прибылей и ростом инфляции, пишет Bloomberg.

Трамп в своей речи после оглашения итогов выборов заявил, что одержал на выборах «изумительную победу» в интересах всего народа США, и пообещал открыть «золотой век» Америки.

«Мы сделаем Америку здоровой опять. Мы уменьшим налоги, у нас нефти больше, чем у Саудовской Аравии и России», – провозгласил новый президент США.

Почему же проиграла Харрис? Все просто – Харрис представляла собой самого слабого кандидата от демократов если уж не за все время существования Америки, так за XXI век уж точно.

Харрис не прошла через праймериз, а воспользовалась осечкой – вернее, плохим ментальным состоянием престарелого Байдена. Камала Харрис потратила слишком много времени, пытаясь доказать, что Трамп непригоден для президентства, и слишком мало времени, чтобы донести мысль, почему она была бы лучше, считает обозреватель Foreign Policy Майкл Хирш. Харрис часто сбивалась, когда ее просили убедительно изложить программу действий по таким важнейшим вопросам, как экономика и иммиграция.

Сами демократы говорят, что Байден слишком поздно сошел с дистанции, а Харрис просто не успела за это время стать полноценным кандидатом в президенты.

Для России эти выборы ничего не изменят Фото: kremlin.ru

А что нам Трамп?

Пока на официальном уровне реакция России на победу Трампа сдержанная. Официальных поздравлений не будет, потому что дипломатические отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что ему неизвестно, планирует ли Владимир Путин поздравлять Трампа. «Все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства», – добавил он.

В российском обществе есть определенная иллюзия, что Трамп – торгаш, он любит хорошие сделки, а следовательно, не любит войну. Что добавляет оптимизма по поводу развязки российско-украинского конфликта.

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале оптимистично выразился:

«У Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок – на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации. Токсичная бандеровская Украина в этом же ряду. Вопрос в том, сколько заставят дать Трампа на войну. Он упрямый, но система сильнее. В любом случае сегодня зеленая мразь в Киеве зароется в белый порошок по уши…»

Однако российско-американские отношения за годы правления Трампа не получили никакого положительного развития. Даже во время правления Барака Обамы в этом направлении было сделано больше, чем при его преемнике.

Именно Трамп стал первым президентом, который одобрил поставки Киеву летального оружия (в 2017 году он разрешил передать Украине противотанковые комплексы Javelin). Именно при Трампе Украину подготовили, накачали оружием, дали денег на выстраивание оборонительной линии. Именно 2 августа 2017 года Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций против России, Ирана и КНДР, ранее одобренный конгрессом.

Так что в отношениях с Россией мало что изменится, потому что Россия сформировала свою жесткую позицию и вряд ли от нее отступит. Санкции Трамп также вряд ли снимет, ведь в свой первый срок он стал тем президентом, который ввел большое количество санкций в отношении России.

«Думаю, Трамп еще до января предложит России заведомо невыгодную сделку по Украине, которую мы, конечно, отвергнем. Дональд разведет руками и в свойственной ему манере объявит о небывалом по размеру пакете помощи режиму Зеленского и о снятии всех ограничений по ракетам. Это тоже ничего не изменит. Но затянет процесс урегулирования», – прогнозирует депутат Госдумы Евгений Попов.

Так что неважно, кто выиграл в Америке – республиканцы или демократы. Там уже давно сложился двухпартийный консенсус о необходимости поражения нашей страны. У Америки нет такого плана прекращения войны, который был бы хотя бы отдаленно приемлем для России. Ни один из обсуждаемых вариантов урегулирования не подразумевает ни гарантий невступления Украины в НАТО, ни установления в Украине дружественного России режима. Для России эти выборы ничего не изменят. Все будет решаться на поле боя.