Минниханов в Бахрейне: Россия имеет большие перспективы в исламской экономике

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на церемонии открытия 19-й Ежегодной конференции по исламскому банкингу и финансам в столице Бахрейна Манаме. Темой мероприятия этого года стало «Использование исламского финансирования для создания устойчивой, эффективной и гибкой экосистемы „Халяль“ для мусульманских экономик», сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В приветственной речи Рустам Минниханов поблагодарил короля Бахрейна Хамада бен Ису аль-Халифу и организаторов конференции за предоставленную татарстанской делегации возможность участвовать в форуме по исламскому банкингу и финансам.

Раис РТ напомнил, что по поручению Президента РФ Владимира Путина возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир». И добавил, что Россию с исламскими государствами связывают традиционно тесные, доверительные отношения.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Россия открыта для самого широкого делового и гуманитарного взаимодействия с исламским миром. Один из важных механизмов сотрудничества нашей страны с мусульманскими государствами — Группа стратегического видения „Россия — Исламский мир“. Группа представляет собой площадку для консультаций на уровне общественно-политических деятелей, деловых кругов, представителей научной общественности и духовенства, которые имеют авторитет и влияние в своих странах», — рассказал Минниханов.

Кроме того, он подчеркнул, что Татарстан вносит свой вклад в развитие связей России с Организацией исламского сотрудничества. «При поддержке Организации исламского сотрудничества мы ежегодно проводим Международный экономический форум „Россия — Исламский мир: KazanForum“. Это самая крупная в нашей стране экономическая площадка по обсуждению вопросов сотрудничества России и мусульманских государств», — отметил Минниханов и пригласил участников конференции посетить очередной форум в мае следующего года.

По оценке Раиса РТ, Россия имеет большие перспективы в области развития исламской экономики. Он заметил, что Татарстан является пилотным регионом по внедрению принципов исламского (партнерского) банкинга и финансирования в России. В реестр Центрального банка РФ входят 27 организаций, 20 из которых работают в Татарстане.

На рынке присутствуют все основные продукты исламского финансирования. «Они разработаны специалистами из Татарстана, сертифицированными в Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI). В рамках сотрудничества с AAOIFI при Российском исламском институте создан единственный в России Центр тестирования организации, что дает возможность, не выезжая из страны, стать сертифицированным экспертом», — констатировал Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На сегодняшний день в России насчитывается 12 специалистов с таким сертификатом. «Важной задачей для нас сегодня является развитие взаимодействия с AAOIFI», — подытожил Раис Татарстана.

Помимо Рустама Минниханова, на церемонии выступили председатель попечительского совета AAOIFI шейх Ибрагим бен Халифа аль-Халифа, генеральный директор Института Исламского банка развития Сами аль-Сувайлем, председатель Палестинского управления денежного обращения (Центрального банка Палестины) доктор Ферас Милхем и руководитель Da Afghanistan Bank (Центрального банка Афганистана) Нур Ахмад Агха.

Конференция по исламскому банкингу и финансам проводится ежегодно под эгидой AAOIFI и Исламского банка развития (ИБР) в Королевстве Бахрейн под патронажем Центрального банка Бахрейна. Участниками мероприятия становятся представители банков, надзорных и регулирующих органов, исламских финансовых институтов, специалисты бухгалтерских, аудиторских и юридических фирм, академических учреждений.