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Путин поздравил Трампа с избранием на пост Президента США
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с избранием на пост Президента США.
«Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост Президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ», — подчеркнул он.
Путин добавил, что «не считает зазорным» не ждать звонка, а самому позвонить Трампу, но не делает этого, потому что с определенного момента руководители стран Запада прекратили поддерживать с ним контакты. Вместе с тем он выразил готовность «вести дискуссии» с избранным Президентом США.
По мнению российского лидера, заявления Трампа, сделанные в ходе предвыборной кампании, «заслуживают внимания».
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