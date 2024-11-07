Путин поздравил Трампа с избранием на пост Президента США

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с избранием на пост Президента США.

«Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост Президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ», — подчеркнул он.

Путин добавил, что «не считает зазорным» не ждать звонка, а самому позвонить Трампу, но не делает этого, потому что с определенного момента руководители стран Запада прекратили поддерживать с ним контакты. Вместе с тем он выразил готовность «вести дискуссии» с избранным Президентом США.

По мнению российского лидера, заявления Трампа, сделанные в ходе предвыборной кампании, «заслуживают внимания».