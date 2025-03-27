В Госсовет Татарстана продолжают поступать поздравления с тридцатилетием

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По случаю тридцатилетия Государственного Совета Татарстана в адрес руководителя республиканского парламента Фарида Мухаметшина поступают поздравительные телеграммы. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Первое заседание Государственного Совета I созыва состоялась 30 марта 1995 года. В связи с этим на заседании республиканского парламента, которое состоится завтра, будет рассмотрен вопрос «О тридцатилетии Государственного Совета Республики Татарстан». Доклад по вопросу представит Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

Со знаковым событием в общественно-политической жизни республики татарстанцев поздравили полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев, Председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих и Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир Невоструев.

Так, Игорь Комаров подчеркнул, что в Татарстане за эти годы создан крепкий правовой фундамент развития региона. «Смелость и воля законодательной и исполнительной власти, системно работающих вместе, стали необходимым импульсом для решения многих проблем, характерных для всей нашей большой страны, сделали республику одним из самых развитых и красивых регионов России», – заметил в поздравительной телеграмме полпред.

«Мы воочию видим результаты этой кропотливой работы, сосредоточенной на самых актуальных вопросах социально-экономической и общественно-политической жизни граждан. Неслучайно Татарстан стал центром проведения статусных мероприятий всероссийского и международного уровней, «визитной карточкой» нашей многонациональной, многоконфессиональной, динамично развивающейся страны, которая способна в любых обстоятельствах одерживать победы, двигаться вперед, создавать лучшие условия для жизни», – выразил уверенность он.

Игорь Комаров пожелал законодателям всех созывов Госсовета РТ дальнейших успехов ради процветания родного Татарстана и благополучия всех, кто живет и трудится на этой замечательной и красивой земле.

В свою очередь глава Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин в телеграмме, направленной в адрес Фарида Мухаметшина, заметил, что новая история парламента Татарстана пришлась на очень сложный для современной России период построения нового государства и общества.

«Не каждому начинанию или инициативе тех лет мог быть гарантирован успех. Приходилось рисковать, идти вперед, веря в свои силы и в свое предназначение. Но вы с честью выдержали все испытания, сдав настоящий экзамен на профессионализм и прочность», – констатировал он.

По оценке Евгения Люлина, сегодня Государственный Совет является полноправным и авторитетным участником политической, экономической и социальной жизни страны. Парламент Татарстана активно участвует в работе Совета законодателей России и Ассоциации законодателей ПФО. «Инициатива, творчество, неравнодушие, умение собраться и работать при необходимости в форсированном, практически круглосуточном режиме – эти качества помогли татарстанским парламентариям завоевать уважение земляков, коллег из регионов и руководства страны», – добавил он.

Выразив убежденность, что депутаты Госсовета и далее будут оправдывать доверие и надежды своих избирателей, политик заявил, что впереди у Госсовета Татарстана большие планы, в том числе совместной работы с Законодательным Собранием Нижегородской области в рамках заключенного соглашения.

«Мы видим в вас надежных соратников в решении многих важных задач современности. Как ваши соседи и добрые друзья, искренне желаем дальнейших успехов в законотворчестве. Пусть ваш труд на благо жителей Республики Татарстан всегда будет эффективным и плодотворным!» – заключил он.

Председатель Государственного Собрания – Курултая Башкортостана Константин Толкачев обратил внимание на достойный вклад парламента Татарстана в законодательную деятельность республики и страны.

«Достигнутые успехи оказались возможны благодаря высокому профессионализму, слаженной и конструктивной работе депутатов парламента всех созывов по формированию полноценной правовой базы для поступательного социально-экономического развития республики, реализации конституционных прав и свобод граждан, повышению качества жизни населения», – отметил он.

«Многолетнее межпарламентское взаимодействие депутатов Татарстана и Башкортостана способствует принятию лучших решений в разработке проектов федеральных и региональных законов, обмену накопленным опытом», – убежден глава Госсобрания – Курултая РБ.

Председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих в своем обращении сделал акцент на многолетней деятельности Госсовета и специфических условиях работы региональных парламентов в текущих условиях.

«За эти годы была создана прочная правовая база социально-экономического развития Татарстана, повышения качества жизни граждан, сформированы крепкие парламентские традиции, выстроено конструктивное взаимодействие с органами государственной власти всех уровней и общественностью. Сегодня региональные парламенты работают в особых условиях, которые требуют оперативных взвешенных решений и консолидации усилий», – заметил пермский политик.

Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир Невоструев тоже направил в адрес Фарида Мухаметшина поздравительную телеграмму, подчеркнув, что формирование Госсовета Татарстана ознаменовало новую станицу в истории республики, стало основой динамичного развития экономики и социальной сферы, повышения благосостояния граждан.

«Татарстан и Удмуртию связывают многолетняя дружба и эффективное межпарламентское сотрудничество. Уверен, что наши отношения будут и дальше крепнуть, а история Государственного Совета Республики Татарстан продолжит пополняться новыми законодательными решениями и добрыми инициативами на благо людей», – высказал пожелание удмуртский политик.