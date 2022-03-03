В Госдуму внесли законопроект о защите жителей России в связи с действиями других стран

Проект закона, защищающий россиян в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, внесли в Госдуму. Документ опубликовали в думской электронной базе.

«Проект федерального закона <...> разработан в целях защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций», — цитирует РИА Новости пояснительную записку к документу.

Уточняется, что предлагаются решения, которые касаются вопросов социальной помощи и обеспечения медикаментами, а также защиты прав россиян, вынужденных прекратить обучение в учебных заведениях за рубежом.

Законопроект содержит также положения, связанные с повышением уровня социальной защиты граждан РФ и с регулированием вопросов содействия занятости населения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительство РФ субсидирует выданные в 2021 году кредиты по программе ФОТ 3.0 — на это в 2022-м будут направлены 6,2 млрд рублей.