Кабмин России выделит 6,2 млрд рублей на субсидирование кредитов бизнесу по ФОТ 3.0

Правительство РФ субсидирует выданные в 2021 году кредиты по программе ФОТ 3.0 — на это в 2022-м будут направлены 6,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«[Средства] будут направлены на субсидирование льготной 3%-й ставки для заемщиков первого и второго этапов ФОТ 3.0. Эти средства обеспечат исполнение обязательств Правительства перед бизнесом, что особенно важно в текущих обстоятельствах», — сказано в сообщении.

ФОТ 3.0 направлена на восстановление предпринимательской деятельности и поддержку занятости. Федеральная программа была запущена по поручению Президента России Владимира Путина.

Татарстан — один из лидеров по объему поддержки, полученной в 2021 году по ФОТ 3.0. Льготные кредиты выдали более 1,1 тыс. татарстанских предпринимателей.