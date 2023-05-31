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Кабмин внес в Госдуму законопроект о налогах для фрилансеров и «удаленщиков»
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о налоговых поправках. Он включает в себя НДФЛ по базовой ставке 15-13% для уехавших россиян, которые продолжают работать удаленно или на фрилансе, но перестали быть налоговыми резидентами в России. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
«Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона „О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации“», – сказано в тексте.
В случае принятия законопроекта, с 1 января 2024 года работодатели из России должны будут удерживать НДФЛ 13-15% с заработной платы своих штатных сотрудников, работающих дистанционно, даже если они находились за пределами страны более 183 дней в году и утратили налоговое резиденство.
25 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что будет правильно отменить преференции для покинувших РФ и ввести для них повышенное налогообложение. В декабре прошлого года глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что окончательное решение в этой сфере еще не принято.18 мая 2023 года Минфин РФ сообщил о том, что ставка для уехавших россиян, продолживших работу в компаниях из РФ, останется на прежнем уровне 13-15%.
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