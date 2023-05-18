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Экономика 18 мая 2023 16:30

Минфин раскрыл ставку налогов для россиян, работающих из-за рубежа

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Ставка НДФЛ для уехавших из России работников останется на уровне 13-15%, сообщил Синфин РФ. Законопроект о реализации основных направлений налоговой политики подготовлен для внесения в Госдуму.

В числе прочего документ включает в себя положения, которые уточняют порядок налогообложения доходов удаленных сотрудников, работающих с организациями по трудовым договорам и договорам ГПХ, сообщает пресс-служба ведомства. Ставка НДФЛ для них устанавливается в размере 13%, а с доходов, превышающих 5 млн рублей в год – 15%. Ставка будет утверждена на этом уровне вне зависимости от статуса налогового резидентства работников.

По действующему законодательству российским организациям необходимо самим определять ставку налога для удаленных сотрудников «в зависимости от каждой конкретной ситуации», пояснил замминистра финансов Алексей Сазанов. В связи с этим предлагается «унифицировать» эти правила. «Это существенно упростит механизм администрирования для налоговых агентов»,— добавил он.

Напомним, 25 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что будет правильно отменить преференции для покинувших РФ и ввести для них повышенное налогообложение. В декабре прошлого года глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что окончательное решение в этой сфере еще не принято.

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