Силуанов прокомментировал идею повышения налога для уехавших россиян

Российские власти еще не сформировали окончательные предложения по налогообложению для работающих из-за рубежа россиян, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, инициативы в этой сфере не должны давать негативных стимулов бизнесу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы могли бы, наверное, говорить о том, что, оказывая определенные услуги из-за рубежа на территории Российской Федерации, с этого может быть уплачен налог. И мы, собственно, хотим сделать так, чтобы налоги платились, не создавая никаких негативных стимулов. Поэтому взвешиваем предложения депутатов, и правительство определится с позицией», — рассказал министр.

Напомним, 25 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что будет правильно отменить преференции для покинувших РФ и ввести для них повышенное налогообложение. По его словам, уже ведется работа над соответствующими изменениями в законодательство.

Минфин еще летом предлагал закрепить в Налоговом кодексе правило, обязывающее сотрудников российских компаний, работающие удаленно из-за рубежа и находящихся за пределами страны свыше 183 дней в году, платить налоги в России. Озвучивался и более жесткий вариант — ввести для уехавших граждан повышенную ставку налога. Однако финансовое ведомство, по словам Силуанова, видит здесь риски для бюджета.

«Здесь надо не навредить. Потому что, если мы сделаем особые порядки налогообложения, то можем создать условия, когда бизнес будет не заинтересован платить в российский бюджет», — объяснил он.