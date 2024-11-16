В Госдуме заявили, что российские застройщики просто обнаглели

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал российских застройщиков обнаглевшими. По его словам, они «взвинтили цены на жилье в два раза. Однако со временем строительные компании все равно начнут продавать свои объекты по адекватной стоимости, считает спикер, чьи слова приводит РИА Новости.

«Застройщики просто обнаглели, взвинтили цену в два раза по сравнению с тем, что было пару лет назад, и не снижают цены, ждут, пока ситуация изменится. Пока застройщики не образумятся, а они образумятся, жизнь заставит продавать жилье по рыночной цене, а не по такой, по которой они хотят впаривать, такая ситуация будет», - говорит Аксаков.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор фиксирует снижение цен на «первичку» в некоторых регионах России. Она отметила, что стоимость жилья выросла почти в два раза с 2020-го, причем рост цен на кв. м. опережает рост зарплат. Помочь стабилизировать ситуацию поможет отмена безадресной льготной ипотеки. Напомним, что эту программу отменили в России с 1 июля 2024 года.

До этого «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане частные дома подешевели на 1,8% в III квартале 2024 года. Интересно, что за последний месяц в Казани снизилась на 5% и стоимость аренды квартир.