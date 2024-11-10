Стоимость аренды квартир в Казани снизилась на 5% за месяц

Цены на долгосрочную аренду квартир в Казани за месяц снизились на 5%. Так, если в октябре 2024-го арендовать «однушку» в столице РТ стоило 35,3 тыс. рублей в месяц, то в ноябре «ценник упал» до 33,4 тыс., пишет газета «Коммерсантъ».

По словам экспертов отрасли, причина падения цен - сезонное сокращение спроса и рост предложения. Причем аналитики рынка прогнозируют, что цены за аренду квартир в России продолжат снижаться как минимум до конца года.

В целом по России арендовать однокомнатную квартиру в ноябре этого года стоит 32,9 тыс. рублей (-1% за месяц), а «двушку» - 47,4 тыс. рублей (-2% за месяц). Сильнее всего аренда квартир подешевела в Красноярске (-8% или до 27,9 тыс. рублей за «однушку» в месяц). В Ростове-на-Дону цены за съем аналогичного жилья снизились на 7%, до 29,7 тыс. рублей. в месяц.