Новак: Инфляция с пиков замедлилась до 8% после повышения ключевой ставки ЦБ

Инфляция в России начала замедляться в результате повышения ключевой ставки. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на Русском экономическом форуме.

По его словам, в июле инфляция была пиковая, в районе 9,2% год к году, однако после начала уменьшаться. Сейчас показатель по состоянию на 1 ноября равен 8%. Причем, как сказал замглавы правительства, власти будут смотреть, что произойдет с динамикой дальше, пишет РИА «Новости».

Он также напомнил, что Центробанк повышает ключевую ставку и придерживается жесткой кредитно-денежной политики (далее – ДКП) как раз, чтобы сбить инфляцию.

Напомним, ранее ЦБ поднял ключевую ставку с 19% до 21% годовых. Это максимум с февраля 2022-го (тогда поднимали до 20%). В самом регуляторе объяснили, что инфляция растет гораздо выше июльского прогноза, инфляционные ожидания также увеличились. Соответственно ЦБ следует ужесточить ДКП, чтобы вернуть инфляцию к цели.

Отметим, что с конца 2023-го ключевая ставка сохранялась на 16% годовых. Однако в июле 2024 года ее подняли до 18% из-за разогнавшейся инфляции. Причем через два месяца ставка вновь была поднята до 19%.

Интересно, что ранее топ-менеджер банка ВТБ Андрей Костин называл инфляцию на уровне 8% «нормальной». Он также прогнозировал, что ключевая ставка будет снижаться «по-женски».