В Татарстане частные дома подешевели на 1,8% в III квартале 2024 года

В Татарстане по итогам III квартала 2024-го частные дома подешевели на 1,8%, или до 7,9 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала «Мир квартир».

Сильнее всего цены за упомянутый период «упали» в Магадане (-9,3%, до 8,7 млн), Томской области (-9,2%, до 5,4 млн), Санкт-Петербурге (-7,4%, до 21,2 млн), Московской области (-7,4%, до 17,9 млн) и Смоленской области (-6,9%, до 4,5 млн).

В среднем стоимость индивидуального дома в России по итогам III квартала снизилась на 1,1%, до 7 085 088 рублей.

«Население с ростом ключевой ставки все больше предпочитает хранить деньги на банковских вкладах, нежели покупать недвижимость. Как видим, в III квартале средняя цена дома упала, в то время как предложение коттеджей выросло на 22%. По итогам трех кварталов цена удержалась в положительной динамике, но домов в продаже стало на 33% больше, чем в начале года, – комментирует гендиректор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко. – Это неудивительно: данный рынок не простимулирован массовыми программами доступного кредитования, и люди покупают в основном недорогие дачи, которые по-прежнему популярны».

Ранее эксперты отрасли определили возможность семей Казани сменить «однушку» на частный дом без доплат.