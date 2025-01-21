В Госдуме захотели лишить мигрантов права на налоговые вычеты

В Государственную Думу России внесен законопроект о лишении иностранных граждан, работающих в стране по трудовому договору или патенту, права на получение налоговых вычетов при уплате налога на доходы физических лиц независимо от статуса налогового резидента РФ. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента, на него обратило внимание РИА Новости.

Подготовила законопроект состоящая из депутатов Госдумы от ЛДПР и сенаторов группа во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. В документе отмечается, что находящиеся на территории РФ более 183 дней иностранцы, работающие по патенту или трудовому договору, наравне с россиянами имеют право на получение стандартных социальных, имущественных и иных налоговых вычетов.

Ранее Слуцкий заявлял, что из-за налоговых вычетов для мигрантов «бюджеты всех уровней теряют огромные суммы». В подтверждение своих слов он ссылался на то, что с января по октябрь 2024 года российские работодатели официально приняли на работу 2,5 млн иностранцев.

Авторы инициативы уверены, что принятие новеллы позволит снизить размеры выпадающих доходов в регионах и направить высвободившиеся средства на решение социальных проблем граждан России.