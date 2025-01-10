Даты ЕГЭ, дети мигрантов и отмена бакалавриата: какие изменения ждут образование

Нововведения ожидают школы в 2025 году. Обществознание уберут из средних классов, но предмет станет более патриотическим. Еще больше часов добавят школьникам на изучение истории, в том числе появится новый курс «История нашего края». Подробнее об этих и других изменениях – в материале «Татар-информа».





Изучать учебный курс «Обществознание» с 1 сентября школьники будут не с 6-го, а с 9-го класса

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Школьники начнут изучать обществознание с девятого класса

Изучать учебный курс «Обществознание» с 1 сентября школьники будут не с шестого, а с девятого класса. Наполнение программы по этому предмету также претерпело некоторые изменения, сообщили «Татар-информу» в Минобрнауки РТ.

Девятиклассники на обществознании будут изучать правила общения в реальном и виртуальном пространстве, борьбу с фейками, информационные войны. Кроме того, им расскажут о профессии журналиста, блогерстве и дата-журналистике.

Одиннадцатиклассников на уроках ждут разговоры о семейной жизни «в соответствии с традициями народов России», защите национальных интересов на мировой арене, противодействии экстремизму и национализму.

Изменения в федеральном образовательном стандарте по обществознанию инициировало Минпросвещения РФ.

«Внесение изменений в учебный предмет проводится с целью формирования личности, ответственной за свою судьбу и за судьбу своего Отечества, разделяющей цели и ценности современного российского общества, способной на самоопределение и эффективное участие в различных видах деятельности», – говорится в пояснительной записке к проекту приказа ведомства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В 9 классе на обществознание отводится час в неделю, в 10 классе – один урок, в 11 классе – два урока в неделю.

Новый учебник по обществознанию для 9–11 классов планируется ввести в школах с 1 сентября 2026 года. Но сформирован он будет в ближайшее время. «Работа над ним сейчас ведется», – заявила замминистра просвещения России Ольга Колударова на пленарном заседании Межрегиональной конференции по разработке учебников региональной истории в Казани.

Время, освободившееся из-за отмены обществознания в средних классах, будет направлено на изучение истории Фото: © Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В учебной программе выделят больше часов на историю

Время, освободившееся из-за отмены обществознания в средних классах, будет направлено на изучение истории, рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки РТ.

«Согласно приказу Минпросвещения РФ, количество часов, выделенных на этот предмет, в 2025 году существенно возрастет. Так, в 5–7 классах появится модуль «История нашего края», в 8 классе высвободившееся время поделят между всеобщей историей и историей России», – пояснили в ведомстве.

На предмет «История» в 5–8 классах будет выделено по три часа в неделю, в 9 классе – по два часа. Всего на изучение этого курса предусмотрено 476 часов, что на 136 больше, чем сейчас.

В программу по истории добавили новые компетенции. Предполагается, что они должны научить школьников «выявлять в информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической правды», а также «активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества», отметили в пресс-службе.

Кроме того, с 1 сентября 2025 года в школах появятся новые учебники по истории России для 5–9 классов. Ранее, в 2023 году, вышла линейка учебников по истории России и всемирной истории для 10–11 классов.

Сейчас идет работа над правками по учебнику истории для 11 класса. В него добавят события саммита БРИКС, который прошел в Казани 22–24 октября прошлого года.

Школьный предмет «История» будет дополнен учебным курсом «История нашего края» уже с нового учебного года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Учебник по «Истории нашего края» будет включать три исторических периода

Школьный предмет «История» будет дополнен учебным курсом «История нашего края» уже с нового учебного года. В него включат основы духовно-нравственной культуры народов России.

«Одновременно исключается предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», содержание которого будет интегрировано в учебный курс «История нашего края», – говорится в пояснительной записке к приказу Минпросвещения РФ, размещенном на портале проектов нормативно-правовых актов.

Регионы России должны разработать учебники по «Истории нашего края». В Татарстане проект издания уже имеется. Татарстанский учебник формировался на основе «дел и поступков людей, которые жили в регионе», рассказал первый замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов на пленарном заседании Межрегиональной конференции по разработке учебников региональной истории.

Такой учебник будет включать три исторических периода. В пятом классе школьники познакомятся с историей своего региона в период до образования Российского государства и до вхождения в его состав. В шестом классе продолжится изучение истории родного края в Средние века и до начала ХХ века. В седьмом классе школьники будут изучать историю региона в период от начала ХХ века и до настоящего времени.

Будут построены новые школы на 1224 места в ЖК «Замелекесье» Набережных Челнов и ЖК «Лето» Казани Фото: © «Татар-информ»

По новым нацпроектам продолжится строительство школ и детсадов

В этом году Татарстан будет участвовать в новых национальных проектах в сфере образования – «Молодежь и дети» и «Семья».

По федеральному проекту «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети» с 2025 по 2027 год планируется капитально отремонтировать 58 школ. В этом году – 10 объектов. Кроме того, будут построены новые школы на 1224 места в ЖК «Замелекесье» Набережных Челнов и ЖК «Лето» Казани.

Кроме того, в этом году кабинеты предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Технология» 878 школ оснастят новым оборудованием.

По федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» в 2025–2026 годы капитально отремонтируют здания Сармановского аграрного колледжа, Набережночелнинского политехнического колледжа и Колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева.

По федеральному проекту «Поддержка семьи» нацпроекта «Семья» за три года капитально отремонтируют 58 детских садов, в том числе 10 – в этом году. Будут также построены детсады на 340 мест в деревне Куюки и на 260 мест в поселке Октябрьский Зеленодольского района.

Известно расписание единого государственного экзамена и основного государственного экзамена в 2025 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Основной период ЕГЭ начнется 23 мая с экзаменов по истории, литературе и химии

Известно расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2025 году. Их сроки утвердили Минпросвещения РФ и Рособрнадзор.

Проведение досрочного периода ЕГЭ, включая резервные сроки, планируется с 21 марта по 21 апреля. Основной период с резервными днями пройдет с 23 мая по 23 июня. Дополнительный период запланирован с 4 по 23 сентября.

Как и в прошлом году, определены дополнительные дни, когда выпускники могут пересдать один из экзаменов, – 3 и 4 июля.

Основной период ЕГЭ начнется 23 мая с экзаменов по истории, литературе и химии. 27 мая пройдут экзамены по базовой и профильной математике, 30 мая – по русскому языку.

2 июня можно будет сдать экзамены по обществознанию и физике, 5 июня – по биологии, географии и письменную часть по иностранным языкам. 10 и 11 июня пройдут ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам.

Резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам предусмотрены с 16 по 23 июня.

Проведение ОГЭ для девятиклассников также разделено на три периода: досрочный (22 апреля – 17 мая), основной (21 мая – 2 июля) и дополнительный (2–23 сентября).

В ближайшем будущем бакалавриат и магистратуру заменят базовое и специализированное высшее образование Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В системе высшего образования не будет понятия «бакалавр»

Этот год будет посвящен подготовке к переходу вузов России на новую национальную систему образования. В ближайшем будущем бакалавриат и магистратуру заменят базовое (от 4 до 6 лет) и специализированное (от года до трех) высшее образование.

Переход на обновленную систему высшего образования планируется с 1 сентября 2026 года. К этому времени Минобрнауки РФ подготовит и утвердит соответствующие документы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Нововведение анонсировал глава Минобрнауки России Валерий Фальков (на тот момент кандидат на должность министра науки и высшего образования) еще на пленарном заседании Госдумы 14 мая 2024 года.

«В нашей системе высшего образования не будет понятия «бакалавр». У нас будут высшее образование и специализированное высшее образование. Количество программ, используя полномочия, которые у нас есть, продолжительностью 5–5,5 года постепенно увеличиваем», – сказал Фальков.

Он пояснил, что требуются другие сроки подготовки специалистов. По целому ряду специальностей и направлений невозможно подготовить квалифицированного специалиста за тот срок, который есть сегодня, то есть за четыре года, уточнил министр.

«Надо переходить на пять – пять с половиной лет. Особенно это касается инженеров и педагогов», – подчеркнул он.

По словам Фалькова, в результате преобразования появится больше возможностей у выпускников. Сейчас только бакалавры могут получать специализированное образование бесплатно, поступая в магистратуру. «В новой логике любой, кто получил высшее образование, может также пойти и бесплатно получить специализированное образование. Эффективная магистратура не сформировалась. В нашей новой системе магистратура останется, но будет совершенно иной», – отметил он.

В мае 2023 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте по реформе высшего образования в России в 2023–2026 учебных годах. Она подразумевает отказ от Болонской системы, которая действует в России с 2003 года.

Пока в пилоте участвуют шесть вузов, все остальные учебные заведения работают по старой схеме, включая Казанский федеральный университет.

«Нормативной базы, обязывающей вузы переходить на новую систему, нет. Планируемый к набору в 2025 году перечень образовательных программ будет актуализироваться вплоть до 20 января этого года. Если к этому времени будут утверждены новые федеральные государственные образовательные стандарты, то КФУ будет работать в соответствии с актуализированными требованиями учредителя», – ответили «Татар-информу» в пресс-службе Казанского федерального университета на запрос о переходе на новую систему высшего образования.

В России детей мигрантов начнут тестировать на знание русского языка для приема в школы Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

Детей мигрантов не примут в школы без знания русского языка

Еще одно нововведение – в России детей мигрантов начнут тестировать на знание русского языка для приема в школы. Кроме того, необходимо будет предъявить документ, подтверждающий законность их нахождения в РФ. Соответствующий федеральный закон начнет действовать с 1 апреля.

Согласно документу, детей иностранцев зачислят в школу только в том случае, если они успешно сдадут тест на знание русского языка. При этом тестирование для них будет бесплатным. Оно будет проходить в государственной образовательной организации.

Методические материалы, системы тестирования и критерии оценки для разных классов подготовит Рособрнадзор. А порядок проведения тестирования определит Минпросвещения РФ.

Сдавать тест на знание русского языка также обяжут иностранцев для поступления в российские вузы.

К слову, курсы для детей мигрантов по изучению русского языка планируют открыть в Казани. Посещать их смогут не только будущие первоклассники, но и более взрослые дети.