В России с марта начнет действовать режим высылки мигрантов

В России режим высылки мигрантов начнет действовать с 5 марта, когда вступит в силу соответствующий закон.

Как сообщает ТАСС, иностранцы-нарушители будут ограничены в отдельных правах и свободах, к ним также будут применяться меры федерального государственного контроля в сфере миграции.

Для контролируемых установлен ряд обязанностей. Они обязаны докладывать в территориальные органы МВД о своем местонахождении и о возникновении обстоятельств, препятствующих самостоятельному выезду из России.

Такие иностранцы не смогут зарегистрировать юридическое лицо, стать индивидуальными предпринимателями, приобрести авто или недвижимость, поставить на учет автомобиль или зарегистрировать право на недвижимость.

Помимо этого, им нельзя управлять автомобилем, открывать банковские счета и заключать брак.

Чтобы не попасть в реестр контролируемых лиц мигрантам, находящимся или планирующим прибытие в Россию, необходимо пройти разовую процедуру обязательной дактилоскопической регистрации и фотографирование. Важно заранее обращаться за получением и продлением миграционных документов.

Необходимо следить за сроками действия патента и оплатой авансовых платежей, а также своевременно уведомлять МВД России о местах своего фактического проживания и работы.