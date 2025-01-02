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Российские полицейские с марта смогут свободно заходить в дома мигрантов
Российские полицейские в рамках госконтроля за мигрантами, находящимися в режиме высылки, получат право на свободный доступ в жилье, в котором проживают такие иностранцы.
Как сообщает ТАСС, с 5 марта полицейские смогут запрашивать у госорганов России и иностранных властей данные и документы, в том числе составляющие коммерческую, банковскую, налоговую тайну.
Полиция сможет использовать данные телефонов и геолокации, платежных систем, работающих в системе распознавания лиц.
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