Российские полицейские с марта смогут свободно заходить в дома мигрантов

Российские полицейские в рамках госконтроля за мигрантами, находящимися в режиме высылки, получат право на свободный доступ в жилье, в котором проживают такие иностранцы.

Как сообщает ТАСС, с 5 марта полицейские смогут запрашивать у госорганов России и иностранных властей данные и документы, в том числе составляющие коммерческую, банковскую, налоговую тайну.

Полиция сможет использовать данные телефонов и геолокации, платежных систем, работающих в системе распознавания лиц.