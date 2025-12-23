В Госдуме сочли стремящимися к нулю перспективы корректной работы WhatsApp в РФ

Перспективы нормальной работы мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена) в России стремятся к нулю. Об этом заявил на пресс-конференции председатель Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

«Если всё будет продолжаться в том же духе, а всё будет продолжаться в том же духе, то перспективы корректной работы WhatsApp стремятся к нулю», – выразил уверенность парламентарий (цитата по РИА Новости).

Депутат также назвал реакцию WhatsApp на замедление его работы в России неконструктивной. «Мы требуем от всех, вне зависимости от страны происхождения, функционала, <…> выполнения требований законов Российской Федерации», – поделился своим пониманием ситуации Боярский.

Накануне в Роскомнадзоре заявили, что в России продолжат вводить ограничения в отношении мессенджера WhatsApp и что он может оказаться полностью заблокированным.

До этого Сергей Боярский выразил уверенность, что после введения ограничений на голосовые вызовы в WhatsApp и Telegram преступлений в стране стало меньше.