Депутат Боярский: после ограничений в WhatsApp* и Telegram преступлений стало меньше

Решение Роскомнадзора о частичном ограничении голосовых вызовов в мессенджерах Telegram и WhatsApp* привело к значительному снижению числа мошеннических схем, использовавших эти сервисы. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Напомним, в августе 2025 года Роскомнадзор ввел частичные ограничения на голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp* из-за участившихся случаев мошенничества, вымогательства, а также попыток вовлечения россиян в противоправную деятельность через эти сервисы.

По словам депутата, принятые 11 августа меры «абсолютно правильны и своевременны». Он отметил, что именно через эти платформы ранее совершалось большинство мошеннических действий в отношении граждан. «Это тоже сбило волну мошеннических действий», – подчеркнул парламентарий.

Боярский также указал на преимущества отечественного мессенджера MAX. По его словам, в приложении действует иная система безопасности, а отдельная служба мониторинга быстро реагирует на жалобы пользователей.

Он отметил, что «огромное количество таких подозрительных аккаунтов и попыток совершить мошеннические действия было заблокировано». Это, по мнению депутата, позволяет рассчитывать, что платформа MAX сможет эффективно предотвращать риски и обеспечивать защиту пользователей.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена