Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp

В России продолжат вводить ограничения в отношении мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена), он может оказаться полностью заблокированным. Об этом рассказали в Роскомнадзоре, передает РИА Новости.

«В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», – проинформировали в ведомстве.

При этом в РКН заявили, что WhatsApp используют для организации террористических актов, вербовки их исполнителей, мошенничеств и других преступлений, а команда мессенджера не принимает мер для пресечения подобных противозаконных действий.

В надзорном органе также уточнили, что ограничения вводятся поэтапно, чтобы пользователи могли перейти в другие мессенджеры, и посоветовали «переходить на национальные сервисы».

До этого источник РБК на телеком-рынке сообщил, что с сегодняшнего дня скорость работы WhatsApp в РФ уменьшилась на 70–80%, причем операторы связи к этому отношения не имеют.

По данным сервиса Сбой.РФ, за последние 24 часа от российских пользователей поступило 4146 жалоб на проблемы в работе WhatsApp.

По информации сервиса Downdetector, за сутки от россиян поступила 791 жалоба на проблемы в работе WhatsApp. Большинство обращений были вызваны некорректной работой оповещений (53%), сбоем мобильного приложения (23%), сбоем сайта (12%), общим сбоем (5%) и сбоем личного кабинета (3%). Кроме того, многие жаловались на невозможность отправить сообщение.

Заместитель главы Минцифры РФ Олег Качанов в письме госорганизациям от 11 ноября посоветовал получателям до 1 января 2026 года перейти на национальный мессенджер MAX или другие отечественные коммуникационные сервисы. У сотрудников бюджетных и подведомственных организаций на это будет еще месяц – до 1 февраля.

Ранее член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин выразил уверенность, что блокировка мессенджера WhatsApp является вопросом времени.