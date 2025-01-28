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Общество 28 января 2025 13:45

В Госдуме разработан законопроект о полном запрете оборота вейпов в России

В Госдуме разработан законопроект о полном запрете оборота вейпов в России
Фото: duma.gov.ru

Депутаты Государственной Думы ФС РФ подготовили проект закона о запрете оборота в России вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей. Об этом сообщает РИА Новости.

«<...> Законопроектом предлагается: запретить оборот, в том числе ввоз на территорию Российской Федерации никотинового сырья, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей и устройств для их потребления», — цитирует агентство текст документа.

Ранее о подготовке соответствующего пакета законопроектов рассказал на круглом столе «Вейпы как угроза общественному здоровью» в Госдуме председатель Комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.

По словам Председателя Госдумы Вячеслава Володина, законопроект о полном запрете вейпов является инициативой всей нижней палаты Федерального Собрания, он пользуется поддержкой всех фракций.

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#вейпы #госдума рф
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