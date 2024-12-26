Законопроект о полном запрете продажи вейпов направлен в комитет Госдумы

Законопроект о запрете оптовой и розничной продажи вейпов и жидкостей к ним направлен в Комитет Государственной Думы по охране здоровья. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

На рассмотрение документ направил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Если закон будет принят, в России вступит в силу запрет на оптовую и розничную реализацию никотина и его производных, в частности солей, никотиносодержащих жидкостей и устройств, используемых для их потребления.

Авторами проекта выступили представители фракции КПРФ.

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