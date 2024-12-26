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Общество 26 декабря 2024 17:54

Законопроект о полном запрете продажи вейпов направлен в комитет Госдумы

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Законопроект о запрете оптовой и розничной продажи вейпов и жидкостей к ним направлен в Комитет Государственной Думы по охране здоровья. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

На рассмотрение документ направил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Если закон будет принят, в России вступит в силу запрет на оптовую и розничную реализацию никотина и его производных, в частности солей, никотиносодержащих жидкостей и устройств, используемых для их потребления.

Авторами проекта выступили представители фракции КПРФ.

Ранее эксперты рассказали «Татар-информу», в чем заключается вред этого способа курения.

#вейпы #Вячеслав Володин
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