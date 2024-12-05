Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глицерин и тяжелые металлы, которые нагреваются: медики объяснили, в чем вред вейпов
В последнее время среди молодежи очень популярны вейпы, о вреде такого способа курения подробно рассказали специалисты на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Опасность от вейпов ничуть не меньше, чем от сигарет. Прежде всего из-за самих соединений, которые в этом вейпе есть. Там нет продуктов горения, смол, но там есть спирты, глицерин, который не выводится из тканей легкого. Может быть он даже хуже, чем смола, потому что, оседая в тканях легкого, он закрывает собой дыхательные пути – мельчайшие альвеолы. Не дает выводить слизь, которая должна нормально человеком отхаркиваться», – заметил врач-онколог торакального отделения №1 Республиканского клинического онкодиспансера Булат Зиганшин.
Онколог добавил, что опасность вейпов еще в том, что одной сигареты человеку, как правило, хватает, там содержание никотина выше, и докурив, перекур заканчивается. С кальяном история похожая, угли остыли и сеанс заканчивается. А вейп можно курить бесконечно, пока не закончится жидкость в нем или не сядет батарейка – человек не замечает три или 50 затяжек сделал. И от этого последствия для здоровья еще тяжелее.
И в онкологическом отделении все больше тех, кто сталкивается с раком из-за вейпов.
«Основной аспект вреда электронных сигарет – это нагревательные спирали, содержащие тяжелые металлы – вольфрам, ванадий и припой свинец. Достоверно изучено, что микродозы этих тяжелых металлов, в образующимся аэрозоли вступает в соединение с другими элементами образует соли тяжелых металлов. Это тяжелейшие канцерогенные вещества, влияющие на нервную систему», – добавил заместитель главного врача Республиканского клинического наркодиспансера, детский психиатр-нарколог Степан Криницкий.
Он подчеркнул, что электронные средства доставки никотина не обходятся без нагревательной спирали, а она состоит из тяжелых металлов, которые не поддаются расплавлению. И даже в маленьких дозах они опасны для человека.
А также не стоит забывать, что такое курение вызывает тяжелую зависимость.
Ранее «Татар-информ» рассказывал о том, что все чаще с зависимостью от никотина сталкиваются девочки из-за вейпов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»