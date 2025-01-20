Володин предложил до конца сессии рассмотреть проект закона о запрете вейпов и жидкостей

Председатель Госдумы Вячаслав Володин во время заседания ГД предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов и жидкостей для этих устройств и выйти на ее рассмотрение уже до конца текущей сессии. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.

Сейчас в Комитете Госдумы по охране здоровья готовят к рассмотрению в первом чтении два проекта закона на данную тему.

Как отметил Володин, почти все фракции поддержали инициативу о полном запрете продажи вейпов. С учетом этого факта он считает правильным «подготовить соответствующую межфракционную инициативу».