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Володин предложил до конца сессии рассмотреть проект закона о запрете вейпов и жидкостей
Председатель Госдумы Вячаслав Володин во время заседания ГД предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов и жидкостей для этих устройств и выйти на ее рассмотрение уже до конца текущей сессии. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.
Сейчас в Комитете Госдумы по охране здоровья готовят к рассмотрению в первом чтении два проекта закона на данную тему.
Как отметил Володин, почти все фракции поддержали инициативу о полном запрете продажи вейпов. С учетом этого факта он считает правильным «подготовить соответствующую межфракционную инициативу».
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