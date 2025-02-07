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Экономика 7 февраля 2025 09:46

В Госдуме рассказали о налоговых вычетах за покупку недвижимости в ипотеку

Россияне, которые платят НДФЛ по повышенным ставкам и приобретают недвижимость в ипотеку, с этого года смогут получить налоговый вычет в размере до 1,1 млн рублей. Об этом рассказал председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов, сообщает РИА Новости.

«Новая шкала НДФЛ вводит дифференцированные ставки, благодаря которым сумма возврата увеличивается. Теперь вычет будет рассчитываться исходя из ставки налога, уплаченного налогоплательщиком, а не единой ставки 13%», – пояснил парламентарий.

Таким образом, после перехода на прогрессивную шкалу налогообложения налогоплательщики с более высокими доходами смогут получить больший возврат, уточнил он.

«<...> те, кто платит налог по минимальной ставке, смогут вернуть 260 тыс. рублей, а для граждан с доходом свыше 50 млн рублей эта сумма составит 440 тыс. рублей. Аналогично увеличивается возврат по ипотечным процентам: от 390 тыс. рублей при минимальной ставке налога до 660 тыс. рублей для тех, кто попадает под самую высокую ставку», – объяснил Гаврилов.

В результате при одновременном использовании вычета за покупку жилья и процентов по ипотеке максимальная общая сумма возврата достигает 1,1 млн рублей, заключил депутат.

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#налоговый вычет #повышение ндфл #Ипотека
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