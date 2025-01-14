Кешбэк по НДФЛ и удвоенный вычет: В Госдуме анонсировали новые меры поддержки семей

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Работающие родители двух и более детей, в чьих семьях среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, в 2026 году получат выплату в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ. А в 2025 году для семей с детьми увеличены ежемесячные налоговые вычеты. Об этом «Татар-информу» рассказала член Комитета Госдумы России по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Из нового можно отметить социальную выплату для российских семей. Если в семье доходы на человека не превышают 1,5 прожиточного минимума, то она с 2025 года имеет право на налоговый вычет на каждого работающего - маму, папу в размере порядка 7% от уплаченного НДФЛ. Такие выплаты по результатам 2025 года можно будет получить уже в 2026 году», – сказала она.

С начала этого года в России по поручению Президента России Владимира Путина вдвое увеличили ежемесячные стандартные налоговые вычеты для семей с двумя и более детьми.

2025-й год объявлен в нашей стране Годом защитника Отечества. По данным Бессараб, в этом году появятся новые меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

«Несмотря на то, что практически во всех сферах жизнедеятельности уже предусмотрен ряд социальных гарантий и льгот для участников специальной военной операции и членов их семей (налоговые льготы, имущественного характера, при поступлении в высшие и средние учебные заведения, возможность сохранить за собой место работы, компенсационные выплаты и вознаграждения), уверена, что в Год защитника Отечества появится ряд дополнительных гарантий для этой категории граждан», – заметила депутат.

Бессараб напомнила, что все виды действующих социальных мер поддержки были или будут проиндексированы в этом году.