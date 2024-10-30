Взявших жилищные кредиты россиян освободили от уплаты НДФЛ

Россиян, которые оформили жилищные кредиты в срок до 1 января 2025 года, освободили от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, полученной в результате экономии по процентам. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин.

В документе идет речь о кредитах и займах, которые гражданин взял для покупки или строительства жилья, покупку участков под уже существующим объектом или для индивидуального жилищного строительства. Кроме того, льгота относится к рефинансированию подобных сделок.

Материальная выгода в таких случаях может заключаться в том, что проценты по кредиту составляют менее двух третей ключевой ставки Центробанка. Ранее любая материальная выгода от таких сделок была освобождена от налогов, однако с 1 января 2024 года льгота не предоставлялась. Новым законом она была возвращена.

Льготой смогут воспользоваться те, кто заключил договор по кредиту до 31 декабря текущего года. Кроме того, гражданин должен обладать правом на имущественный налоговый вычет, которое подтверждено налоговым органом.