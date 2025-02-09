В Госдуме предложили сократить рабочую неделю

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал проект закона, который предлагает сократить рабочую неделю на час. Согласно документу, поправки могут внести в ТК РФ, пишет ТАСС.

Закон коснется пятидневной рабочей недели. На 1 час предложили сократить трудовой день накануне выходных (пятницу). При этом установленная норма рабочего времени сохранится, уточняется в проекте закона.

По словам Нилова, стороны трудовых отношений и сейчас имеют право сократить рабочее время в пятницу, но на текущий момент такую норму «целесообразно закрепить законодательно».

Ранее в Госдуме предложили сделать Пасху и Троицу выходными днями.