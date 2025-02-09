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Общество 9 февраля 2025 10:55

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал проект закона, который предлагает сократить рабочую неделю на час. Согласно документу, поправки могут внести в ТК РФ, пишет ТАСС.

Закон коснется пятидневной рабочей недели. На 1 час предложили сократить трудовой день накануне выходных (пятницу). При этом установленная норма рабочего времени сохранится, уточняется в проекте закона.

По словам Нилова, стороны трудовых отношений и сейчас имеют право сократить рабочее время в пятницу, но на текущий момент такую норму «целесообразно закрепить законодательно».

Ранее в Госдуме предложили сделать Пасху и Троицу выходными днями.

по теме СМИ: В Госдуме предложили «уравнять» требования к питанию депутатов и школьников
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#рабочая неделя #сокращение #Госдума
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