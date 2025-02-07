В Госдуме предложили сделать Пасху и Троицу выходными днями

Пасху и День Святой Троицы необходимо сделать выходными, соответствующий законопроект готовится. Об этом заявил депутат Государственной Думы России Дмитрий Гусев, сообщает РИА Новости.

Оба эти церковных праздника приходятся на воскресенье. Таким образом, речь идет о дополнительном выходном в понедельник.

«День Святой Троицы и Пасха – это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями», – подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, законопроект необходим, чтобы сделать эти дни еще более значимыми. Гусев уверен, что это позволит людям проводить больше времени с близкими, а также дополнительно укрепит традиции, «преумножив их смысл для наших детей и будущих поколений».

Пасхальный понедельник является выходным днем во многих европейских и африканских странах, Австралии, Канаде и Новой Зеландии. В ряде стран выходным является также Страстная пятница.