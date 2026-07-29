В Госдуме предложили сделать верифицированными все российские сервисы знакомств

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В России все сервисы знакомств необходимо сделать верифицированными, а их пользователи должны быть живыми людьми с понятной биографией. Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, передает РИА Новости.

«То есть государство должно обязать все сервисы, чтобы все, кто там размещает свои аккаунты и ведет переписку, чтобы это все были верифицированные, живые люди, с понятной биографией», – заявил парламентарий.

По мнению депутата, в подобных сервисах не должно быть никаких анонимных аккаунтов, не должны существовать и сомнительные платформы, где за желающих познакомиться могут себя выдавать мошенники или другие злоумышленники.

«<...> это, может быть, действительно разные города, и сложно познакомиться, так сказать, в метро, потому что люди живут в разных регионах, в разных городах, в разных часовых поясах. Но в любом случае это должны быть понятные люди и с понятной историей», – пояснил Свинцов, добавив, что, на его взгляд, надо стараться искать свою половинку в личном общении.

Федеральная служба безопасности ранее заявила, что администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, используемые спецслужбами Украины для вербовки молодежи и подготовки терактов. Основателю платформы Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму, он объявлен в международный розыск.