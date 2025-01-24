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Общество 24 января 2025 10:18

В Госдуме объяснили, какую компенсационную доплату получат пенсионеры

В феврале российские пенсионеры получат компенсационную доплату за январь в размере 2,2% от размера пенсии 2024 года. Об этом рассказал депутат Государственной Думы РФ Никита Чаплин, передает РИА Новости.

Ранее Президент России Владимир Путин сообщил, что страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия проиндексируют на 9,5% с 1 января — «по фактической инфляции».

«Пенсионеры получат не только увеличенную на 9,5% пенсию, но и компенсационную доплату за январь в размере 2,2% от размера пенсии 2024 года», — заметил в связи с этим парламентарий.

Согласно данным Росстата, инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%. Страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров в январе 2025 года были проиндексированы на 7,3%.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от Татарстана Айрат Фаррахов разъяснил порядок повышения пенсий в текущем году.

#индексация пенсий #инфляция
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